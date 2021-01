Brent Burns fait ses débuts en tant qu’acteur

Le défenseur Brent Burns vit des moments excitants ces jours-ci. Non seulement a-t-il repris l’entraînement avec les Sharks de San Jose, mais il peut également voir le fruit de son travail d’acteur dans la populaire série «Vikings».

En effet, le grand barbu a prêté ses traits au personnage de Skane pour deux épisodes intitulés «The Signal» et «Lost Souls», tournés en Irlande en 2018. Ce n’est que cette semaine qu’ils ont été rendus disponibles sur Amazon Prime.

Burns n’avait que du positif à raconter de son expérience de tournage, jeudi, lors d’une visioconférence.

«J’ai toujours pensé que les gars [les acteurs] mentaient lorsqu’ils disaient qu’ils ne regardaient pas leurs propres films ou émissions. Je n’avais pas réalisé à quel point c’était long à faire. De voir où ils filment ça et comment c’est fait, c’était incroyable», a dit Burns, qui est un grand amateur de la série «Vikings ».

«C’est une des choses les plus cool que j’ai faites: de voir les personnages en vrai, de rencontrer les acteurs qui incarnent ces personnages et de voir à quel point ils sont formidables. Peter Franzen [qui prête ses traits au roi Harald], j’ai travaillé beaucoup avec lui, et il est juste incroyable.»

Le défenseur des Sharks a également eu de bons mots pour l’équipe de tournage. «lls m’ont accueilli et m’ont accepté malgré mon manque d’expérience d’acteur. Je n’avais aucune idée de ce que je faisais.»

Retrouvailles

Par ailleurs, Burns était bien heureux de retrouver ses coéquipiers au camp d’entraînement des Sharks, qui s’est ouvert jeudi, à Scottsdale, Arizona.

«Je suis juste excité de pouvoir jouer au hockey: de revenir à une routine, à un sport que nous aimons tous et de revoir tout le monde. Dix mois, c’est long. Que tu sois jeune ou vieux, ça ne fait pas de différence.»

Même si les Sharks ont dû se trouver un nouveau domicile en raison des restrictions imposées par les autorités de santé publique de Santa Clara, en Californie, Burns estime que ce changement d’environnement peut être salutaire.

«Il faut juste suivre le flot. Ça peut être le fun, excitant, on ne sait pas trop ce qui s’en vient. Que ce soit le chemin pour se rendre à la patinoire ou les endroits pour manger... tout est nouveau. C’est une belle occasion pour tout le monde de se concentrer que sur le hockey, a indiqué Burns. Et l’organisation a fait du très bon travail pour nos installations et pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour avoir du succès.»