Grosse transaction de l'Océanic

L’Océanic de Rimouski transige trois joueurs aux Olympiques de Gatineau en retour de deux joueurs et de trois choix au repêchage.

Le centre de 20 ans Andrew Coxhead, le gardien de but de 19 ans Matthew Dunsmoor et le défenseur de 18 ans Isaac Belliveau passent aux Olympiques en retour de l’attaquant de 20 ans Evan Mackinnon, du gardien de 17 ans Gabriel Boissonneault, de choix de première ronde en 2021 et en 2022, ainsi qu’un choix de 2e tour en 2022.

Belliveau était en demande

«C’est toujours difficile de laisser aller des joueurs qu’on aime, mais cette transaction nous positionne avantageusement pour les repêchages de 2021 et de 2022 où nous aurons 12 choix dans les trois premières rondes sur deux ans. Isaac n’était pas sur le marché, mais certaines équipes, dont les Olympiques, nous l’ont demandé. On s’est dit qu’on allait écouter les offres et elles ont grimpé. On va chercher deux choix de premières rondes et un de 2e ronde. On ne pouvait pas laisser passer cela», a analysé le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Isaac Belliveau s’était fait remarquer l’an dernier en amassant 53 points, dont 11 buts à sa saison recrue. Il est un bel espoir pour le prochain repêchage de la LNH.

Échange d’attaquants de 20 ans

Serge Beausoleil a expliqué qu’Andrew Coxhead était taillé sur mesure pour les séries de l’an dernier et que c'est pour cela qu'il avait été acquis des Remparts de Québec. «Nous avions l’occasion d’améliorer l’équipe à long terme. Quant à Dunsmoor, on voulait lui donner la chance de pouvoir jouer plus souvent. Nous amenons Gabriel Boissonneault, un gardien qui a connu un excellent camp d’entraînement, ainsi qu’un attaquant de 20 ans qui démontre de l’offensive et de la vitesse», a-t-il précisé.

D’autres mouvements à venir?

Serge Beausoleil confirme être en discussion avec d’autres équipes. L’Océanic a encore quatre joueurs de 20 ans. «Nous avons des joueurs qui sont en demande. Pour moi, Justin Bergeron est le premier joueur qu’une équipe aspirante aux grands honneurs veut avoir. On va voir si nous sommes en mesure de continuer à améliorer notre équipe d’ici au 25 janvier».

Ménage à trois devant le filet

Serge Beausoleil évoque la possibilité d’un ménage à trois devant le filet. «Nous allons amener Jonathan Labrie en janvier. Avec des bulles, on pourrait avoir besoin de trois gardiens. Nous aimons Jonathan. Malheureusement, il a connu un mauvais camp».

Adam Raska rejoindra l’Océanic après le championnat mondial de hockey junior où il fait très bien avec la formation de la République tchèque.