Des responsabilités pour Kovalchuk

L’attaquant Ilya Kovalchuk a été nommé co-capitaine de l’Avangard d’Omsk, mardi.

Samedi dernier, l’athlète de 37 ans a officialisé son retour en Russie en paraphant une entente de deux ans avec l’équipe de Ligue continentale de hockey (KHL). Il a ainsi rejoint l’entraîneur Bob Hartley, qui l’avait dirigé chez les Thrashers d’Atlanta de 2002 à 2008.

Kovalchuk partagera le «C» avec l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Alexei Emelin. Ce dernier joue pour l’Avangard depuis la campagne 2018-2019.

Rappelons que lors de la dernière campagne, Kovalchuk a disputé 22 matchs avec le Tricolore, y amassant 13 points, dont six buts. Il avait débuté cette même saison avec les Kings de Los Angeles pour la compléter, après son séjour à Montréal, avec les Capitals de Washington.

L’ailier russe aurait souhaité revenir dans la Ligue nationale de hockey, mais il n’a pas trouvé preneur sur le marché des joueurs autonomes.

Kovalchuk n’a pas eu d’autre choix que de retourner dans la KHL, lui qui a notamment évolué pour le SKA de Saint-Pétersbourg entre 2012 et 2018. Cela signifie probablement que sa carrière dans le circuit Bettman est terminée. Dans la LNH, celui qui a aussi porté les couleurs des Devils du New Jersey a touché la cible à 443 reprises et fourni 433 aides pour 876 points en 926 matchs.