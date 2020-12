«NHL 21» : qui sont les meilleurs de 2020?

Pour la deuxième année consécutive, les concepteurs du jeu vidéo EA Sports NHL récompenseront les meilleurs hockeyeurs de l’année 2020 dans le jeu et dans la vraie vie.

La compagnie de divertissement électronique a dévoilé les 36 joueurs en lice pour l’équipe de l’année de «NHL 21». Six joueurs – un ailier gauche, un ailier droit, un joueur de centre, deux défenseurs et un gardien – seront choisis par les créateurs du jeu.

Dans le mode «Ultimate Team» (HUT), les vainqueurs recevront de toutes nouvelles statistiques et un pointage cumulatif améliorés, rendant leurs cartes parmi les plus convoitées du jeu.

Comme l’an dernier, les six athlètes choisis recevront une récompense de choix pour leurs performances. Les cinq patineurs mettront la main sur une paire de patins dorés édition «Team of The Year» faite sur mesure par la compagnie de leur choix, tandis que le gardien remportera un masque spécialement conçu par le réputé artiste DaveArt.

Pour l’année 2019, les attaquants Nikita Kucherov, Connor McDavid et Alexander Ovechkin, les défenseurs John Carlson et Brent Burns, ainsi que le gardien Jordan Binnington avaient été honorés par EA Sports.

Un seul joueur du Canadien de Montréal se retrouve parmi les nominés, soit Carey Price.

La liste des joueurs en lice pour 2020

Attaquants

Sidney Crosby, Patrick Kane, Nikita Kucherov, Mitch Marner, Mikko Rantanen, Mika Zibanejad, Mike Hoffman, Mark Stone, Leon Draisaitl, Kyle Connor, Jamie Benn, Elias Pettersson, Dominik Kubalik, David Pastrnak, Artemi Panarin, Auston Matthews et Alexander Ovechkin.

Défenseurs

Alex Pietrangelo, Cale Makar, Ivan Provorov, John Carlson, John Klingberg, Kevin Shattenkirk, Roman Josi, Quinn Hughes, Ryan Suter, Seth Jones, Victor Hedman et Shea Theodore.

Gardiens

Andrei Vasilevskiy, Carey Price, Connor Hellebuyck, Carter Hart, Elvis Merzlikins et Juuse Saros.