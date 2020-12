CH : François Legault se réjouit de l’arrivée de Corey Perry

Le premier ministre du Québec, François Legault, ne manque apparemment pas d’enthousiasme face à la prochaine édition du Canadien de Montréal et à la plus récente acquisition de l’équipe.

«Quand tu signes un gars de 35 ans comme Corey Perry, ce n’est pas parce que tu veux bâtir pour le long terme, c'est parce que tu vises, cette année, la Coupe!» a lancé le chef de la Coalition Avenir Québec sur Twitter.

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a annoncé lundi l’embauche de Perry pour la prochaine saison.

Au cours de ses 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey, dont 14 avec les Ducks d’Anaheim, l’attaquant a cumulé 797 points (377 buts et 420 aides) en 1045 matchs. Il a remporté les grands honneurs avec les Ducks en 2007 et a obtenu les trophées Maurice-Richard et Hart en 2010-2011.