Performance historique d'Alvin Kamara

Le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans Alvin Kamara a égalé le record de touchés dans un match de la NFL, vendredi soir, avec six.

Il a ainsi aidé les siens à défaire les Vikings du Minnesota 52-33. Grâce à cette performance, les Saints (11-4) ont d'ailleurs remporté le titre de leur section pour une quatrième année de suite.

Un seul autre joueur a réussi six touchés au sol dans l'histoire de la NFL : Ernie Nevers, des Cardinals de Chicago, en 1929.

Kamara est aussi devenu le premier joueur à inscrire six touchés dans un match depuis 1965.

En plus de ses six touchés, l'athlète de 25 ans a obtenu 155 verges au sol et 17 par la voie des airs.

Malgré le convaincant gain des Saints, le quart-arrière Drew Brees n’a pas connu son meilleur match, subissant deux interceptions et ne lançant aucune passe pour un majeur. Il a néanmoins obtenu 311 verges de gains par la voie aérienne.

Pour leur part, les Vikings (6-9) ne peuvent plus participer aux éliminatoires de la NFL.