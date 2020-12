Survol d'Équipe Canada junior

La pandémie a changé beaucoup de choses en 2020, et Équipe Canada junior n’y a pas échappé, elle qui a dû former une équipe dans des circonstances inédites. Une chose, toutefois, n’a pas changé: son objectif de remporter la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior.

COVID-19 ou pas, aucune surprise ici. Chaque année, le Canada vise la plus haute marche du podium au Mondial, ce qu’elle a réussi à atteindre l’an dernier. Toutefois, la sélection nationale junior n’est pas parvenue à défendre son titre en 11 ans, soit depuis ses cinq médailles d’or consécutives, entre 2005 et 2009.

Sur papier, Hockey Canada compte sur l’une des plus redoutables formations. Avec Kirby Dach dans ses rangs, ÉCJ est la seule équipe du Mondial à avoir dans son alignement un joueur qui possède une saison complète d’expérience dans la Ligue nationale de hockey. La sélection nationale se croise maintenant les doigts en espérant que la blessure subie par son capitaine, hier soir contre les Russes, n’est pas trop sérieuse.

Il s’agit là d’un point positif à la pandémie pour Équipe Canada junior, mais aussi pour les neuf autres formations inscrites à la compétition ; plusieurs joueurs qui, en temps normal, auraient joué dans la LNH cette saison peuvent prendre part à la compétition.

20 choix de premier tour

En faisant un survol rapide, Le Journal a compté trois joueurs qui seraient probablement dans la LNH au moment où on se parle en Dach, Dylan Cozens et Bowen Byram, ainsi que plusieurs autres qui auraient eu une chance légitime de se faire valoir dans la grande ligue en Peyton Krebs, Thomas Harley, Quinton Byfield et Connor McMichael.

Au total, ÉCJ mise sur 20 choix de premier tour de la LNH dans son alignement, un sommet au tournoi de cette année, et de loin. Les États-Unis, deuxième à ce chapitre, en comptent neuf.

Le report du début de la saison de la LNH en raison de la pandémie fait donc en sorte que l’équipe canadienne compte sur tous ses meilleurs éléments de moins de 20 ans, à l’exception d’Alexis Lafrenière puisque les Rangers ont préféré le garder à New York afin qu’il continue sa préparation en vue de sa première campagne dans la LNH.

«Nous avons énormément d’habiletés individuelles en attaque, mais également beaucoup de vitesse et de profondeur. Nous avons une équipe qui pourra jouer à une cadence élevée», a estimé l’entraîneur-chef de la formation, André Tourigny, il y a deux semaines, peu de temps après avoir complété sa formation.

D’ailleurs, les 14 attaquants de l’équipe ont été des choix de premier tour dans la LNH.

Brigade défensive complète

ÉCJ ne sera pas en reste à l’arrière non plus et sera menée par les deux arrières de retour de l’édition de l’an dernier: Byram et Jamie Drysdale.

Tout au long du camp d’entraînement, les deux défenseurs à caractère offensif ont été placés au sein du même duo et il y a fort à parier qu’ils seront utilisés à toutes les sauces durant le tournoi.

«On aime cette paire parce que les deux joueurs bougent bien la rondelle, ils sont des compétiteurs, ils patinent bien, peuvent jouer contre les joueurs d’élite adverses et ils se complètent bien. Les deux se respectent et savent que si l’un des deux appuie l’attaque, l’autre doit demeurer en retrait.»

Au total, six des huit défenseurs sélectionnés par ÉCJ sont des choix de premier tour: Thomas Harley (Dallas), Braden Schneider (Rangers), Kaiden Guhle (Montréal) et Justin Barron (Colorado), en plus de Drysdale (Anaheim) et Byram (Colorado).

Dans quelle forme?

Reste maintenant à voir quel impact aura le retard de certains joueurs sur d’autres dont la saison a débuté en septembre en Europe.

Si vous viviez sous une roche et que vous en êtes sortis ce matin, trouvant devant vous par hasard l’édition d’aujourd’hui du Journal, on vous explique : tous les circuits juniors dans le monde ont été arrêtés en mars dernier et la majorité des ligues nord-américaines n’ont toujours pas repris leurs activités, à l’exception de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de quelques divisions de la NCAA.

Hockey Canada n’a pu profiter de son traditionnel camp estival ni de la vitrine qu’offre la série Canada-Russie en novembre.

Tourigny et son personnel ont donc dû se rabattre sur des séquences vidéo pour évaluer les joueurs avant le camp, puis sur neuf entraînements et quatre matchs intraéquipes, lors du camp d’entraînement, puisque ce dernier a été arrêté pendant 14 jours après la découverte de deux cas de COVID-19 chez des joueurs.

Au total, les 25 joueurs sélectionnés par ÉCJ comptent un total de 37 matchs juniors disputés cette saison. Jordan Spence, avec 13 parties jouées avec les Wildcats de Moncton, est celui qui avait le plus joué avant le camp, les autres étant Jakob Pelletier (9), Justin Barron (8), Dawson Mercer (5) et Dylan Holloway (2).

On pourrait ajouter aussi les neuf parties de Kirby Dach en séries avec les Hawks, en août. Tout ça, en plus du fait que le premier match précompétition, prévu le 21 décembre contre la Suède, a été annulé en raison de cas de COVID-19 chez des membres du personnel de l’équipe du Tre Kronor.

Reste à voir si le manque d’action des derniers mois aura un impact sur la formation canadienne.

ÉCJ en chiffres

6 : Joueurs de retour de l’an passé (Dylan Cozens, Connor McMichael, Dawson Mercer, Quinton Byfield, Bowen Byram et Jamie Drysdale).

