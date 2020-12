EN PHOTOS: les événements marquants de 2020

Que dire de plus à propos de l'année 2020, si ce n'est que tout ce que l'on tenait pour acquis a été ébranlé en raison de la pandémie de coronavirus. Le monde du sport n'a pas fait exception à tout cela alors que les événements sportifs ont été complètement altérés.

Personne n'oubliera 2020. Ainsi, voici, en photos, certains des plus importants événements qui ont eu lieu lors de cette année particulière.

Janvier

1er janvier - Classique hivernale de la LNH (Stars c. Predators)

Les Stars de Dallas ont remporté une victoire de 4-2 face aux Predators de Nashville devant environ 85 000 spectateurs réunis au Cotton Bowl, au Texas, avec une température ambiante d'environ 10 degrés Celsius.

Crédit photo : AFP

5 janvier - Ô(r) Canada!

Étant mené 3-1, le Canada a orchestré une remontée pour vaincre la Russie par la marque de 4-3 et ainsi remporter la médaille d'or du Championnat du monde de hockey junior.

Crédit photo : Photo Simon Hastegard

13 janvier - LSU remporte le Championnat national de la NCAA

Le quart-arrière Joe Burrow a mené les Tigers de l'Université Louisiana State vers le titre national en raison d'une époustouflante performance de six touchés, cinq par la voie aérienne et un au sol. LSU a vaincu Clemson 42-25.

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

13 janvier - Danny Maciocia DG des Alouettes

Après des années et des années de rumeurs, Danny Maciocia a finalement été nommé le directeur général des Alouettes de Montréal.

Crédit photo : Photo d'archives, AGENCE QMI

26 janvier - Décès de Kobe Bryant

L'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps Kobe Bryant trouve la mort dans un accident d'hélicoptère. Sa fille Gianna ainsi que six autres personnes sont décédées lors de cette tragédie.

Crédit photo : AFP

Février

2 février - Les Chiefs et «LDT» remportent le Super Bowl

Les Chiefs de Kansas City ont inscrit 21 points au quatrième quart face au 49ers de San Francisco pour l'emporter 31-20 et mettre la main sur les grands honneurs. Il s'agit d'un premier trophée VInce-Lombardi pour l'équipe. Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif a ainsi mis la main sur la précieuse récompense et a continué de cimenter sa légende au Québec.

Crédit photo : Photo d'archives AFP

22 février - Tyson Fury force Deontay Wilder à lancer la serviette

Le Britannique Tyson Fury a forcé l'Américaine Deontay Wilder à abandonner au 7e round de leur duel-revanche. Le premier combat s'était terminé par une décision nulle controversée. Lors du deuxième choc, Fury a envoyé Wilder au tapis à deux reprises avant que son coin ne lance la serviette.

Crédit photo : AFP

22 février - La légende de David Ayres

David Ayres, un respecté chauffeur de Zamboni de Toronto, a attendri les coeurs de tous en enfilant le chandail des Hurricanes de la Caroline en tant que gardien de but d'urgence après que Petr Mrazek et James Reimer furent tombés au combat face aux Maple Leafs de Toronto. Ayres s'est amené en renfort en deuxième période, avec une avance de 3-1, a cédé sur les deux premiers tirs auxquels il a fait face avant de bloquer les huit suivants. Les Hurricanes ont finalement triomphé 6-3.

Crédit photo : USA TODAY Sports

Mars

11 mars - La NBA stoppe ses activités et l'effet domino s'en suit!

Le cauchemar s'est officiellement amorcé le 11 mars alors que le match entre le Thunder d'Oklahoma City et le Jazz de l'Utah a été interrompu avant qu'il ne débute puisque le joueur-étoile du Jazz Rudy Gobert a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Une heure plus tard, la NBA mettait sa saison sur pause. Les autres ligues, dont la LNH, ont emboîté le pas le lendemain et dans les jours suivants.

Crédit photo : AFP

20 mars - Brady choisit Tampa

Après près de deux décennies en tant que membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et six titres du Super Bowl, le quart-arrière Tom Brady a décidé de poursuivre sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Crédit photo : AFP

24 mars - Pas de Jeux olympiques

En raison de la pandémie de coronvarius, le comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo a décidé de reporter les JOs en 2021.

Crédit photo : AFP

Avril

23 avril - Un repêchage virtuel dans la NFL

Le quart-arrière Joe Burrow (LSU) a été le tout premier choix (Bengals) du repêchage virutel de la NFL.

Crédit photo : Photo AFP

Mai

9 mai - L'UFC de retour aux États-Unis

L'UFC a présenté à Jacksonville en Floride un premier gala (UFC 249), sans spectateur, aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Crédit photo : AFP

24 mai - Tiger vs Phil II

Tiger Woods et Peyton Manning contre Phil Mickelson et Tom Brady, c'était un divertissement notable en plein coeur de la première vague de la pandémie.

Crédit photo : AFP

Juin

21 juin - La saga Bubba Wallace

Un noeud coulant est retrouvé dans le garage du pilote afro-américain Bubba Wallace à l'aube de la course de NASCAR de Talladega, en Alabama. Un mouvement de soutien, en lien avec le mouvement Black Lives Matter, s'est ensuite installé

Crédit photo : AFP

23 juin - Le fiasco de l'Adria Tour

Malgré toutes ses bonnes intentions, le Serbe Novak Djokovic n'aura pas réussi un grand coup avec son Adria Tour alors que lui, d'autres joueurs et plusieurs autres personnes ont contracté la COVID-19. L'événement s'est déroulé sans mesure sanitaire.

Crédit photo : AFP

25 juin - La fête à Liverpool

Après 30 ans d'attente, les partisans de Liverpool ont enfin pu célébrer le championnat de la Premier League à la suite d'un gain de 2-1 contre Chelsea, lui assurant le titre.

Crédit photo : AFP

Juillet

8 juillet - La MLS est de retour

Alors que le sport professionnel reprenait graduellement, c'était au tour de la MLS d'être de retour avec son tournoi «MLS is Back», avec en fond de toile tout le mouvement Black Lives Matter. Le tournoi a eu lieu dans une «bulle» à Orlando et a été remporté par les Timbers de Portland.

Crédit photo : Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

12 juillet - Au revoir, Redskins

Les Redskins de Washington ont abandonné leur nom pour devenir l'équipe de football de Washington, en raison de toutes sortes de pressions, dont celle des Premières nations, qui jugeaient le nom raciste.

Crédit photo : AFP

23 juillet - Le Kraken est relâché

La nouvelle formation de Seattle dans la LNH dévoile son nom, le Kraken.

Crédit photo : Photo Courtoisie

Août

1er août - Le CH en séries!

Même si les Canadiens de Montréal ne devaient pas prendre part aux séries éliminatoires de la LNH, la troupe de Claude Julien a tout de même participé à la «grande danse du printemps» en raison des circonstances exceptionnelles.

Le Tricolore a tout d'abord vaincu les Penguins de Pittsburgh avant de s'incliner devant les Flyers de Philadelphie. L'entraîneur Claude Julien a dû s'absenter lors des cinq derniers matchs face aux Flyers en raison d'un problème de santé.

Crédit photo : AFP

25 août - Messi veut quitter Barcelone

À la suite de la déconfiture du FC Barcelone, Lionel Messi indique qu'il désire quitter le club; chose qui, heureusement pour les partisans blaugranas, ne s'est pas réalisée.

Crédit photo : AFP

Septembre

6 septembre - Novak Djokovic disqualifié à Flushing Meadows

Personne ne l'avait vu venir celle-là. Novak Djokovic n'avait toujours pas perdu en 2020, mais il n'a pu passer le 4e tour des Internationaux des États-Unis. Le Serbe a été disqualifié après avoir atteint une juge de lignes avec une balle dans un geste de frustration en fin de première manche face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

Crédit photo : AFP

30 septembre - Le Lightning remporte la coupe Stanley

Après des séries éliminatoires hors de l'ordinaire, le Lightning de Tampa Bay a remporté la coupe Stanley pour la deuxième fois de son histoire.

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Octobre

6 octobre - Alexis Lafrenière dans la Grosse Pomme

Les Rangers de New York ont enfin mis fin au suspense en sélectionnant le Québécois Alexis Lafrenière au tout premier rang du repêchage de la LNH.

Crédit photo : AFP

11 octobre - Un autre titre pour LeBron

LeBron James a remporté le trophée Larry-O'Brien avec une troisième équipe différente, alors que les Lakers de Los Angeles se sont adjugé les grands honneurs.

Crédit photo : AFP

10 octobre - Une adolescente championne à Roland-Garros

La Polonaise de 19 ans Iga Swiatek a surpris tout le monde en triomphant à la porte d'Auteuil en renversant l'Américaine Sofia Kenin en finale. Un jour plus tard, l'Espagnol Rafael Nadal mettait la main sur un 13e titre à Roland-Garros.

Crédit photo : AFP

25 octobre - Lewis Hamilton le plus victorieux

Tout le monde pensait que ce record ne tomberait jamais, mais le Britannique Lewis Hamilton, à la suite de son triomphe au Grand Prix du Portugal, a surpassé la marque de 91 victoires de Michael Schumacher en Formule 1.

Crédit photo : Photo AFP

27 octobre - Les Dodgers renouent avec le succès

Après 32 longues années d'attente, les Dodgers de Los Angeles ont renoué avec l'ivresse de la victoire prenant la mesure des Rays de Tampa Bay en six partie lors de la Série mondiale.

Crédit photo : AFP

Novembre

15 novembre - DJ en vert

À la suite d'une performance dominante, l'Américain Dustin Johnson a enfilé pour la première fois de sa carrière, des mains de Tiger Woods, le prestigieux veston vert remis au gagnant du Tournoi des Maîtres.

Crédit photo : AFP

25 novembre - Décès de Diego Maradona

À 60 ans, la légende argentine Diego Maradona est décédée, laissant dans le deuil des millions et des millions de partisans du ballon rond.

Crédit photo : AFP

Décembre

22 décembre - La NBA amorce sa saison 2020-2021

Après une saison morte plutôt courte, la NBA amorce sa campagne 2020-2021.