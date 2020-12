Domenech refait surface!

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech, qui n'a plus dirigé d'équipe depuis le fiasco du Mondial-2010, va entraîner le FC Nantes pour la fin de la saison, a-t-on appris mercredi de source interne au club confirmant des informations des quotidiens 20 minutes et Le Parisien.

Une porte-parole du club de première division française a cependant assuré à l'AFP que rien n'était encore signé.

Domenech deviendrait ainsi le 15e entraîneur de Nantes -- sans compter les intérims -- depuis l'arrivée du président Waldemar Kita en 2007. Mais cette nomination ne devrait pas être officialisée avant jeudi, alors que les Canaris, actuellement 15es de Ligue 1 à 3 points du barragiste, se déplacent mercredi soir à Lyon.

Agé de 68 ans, Domenech a dépassé la limite d'âge de 65 ans et devra obtenir une dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP).

En tant que président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs français, il avait d'ailleurs critiqué le choix d'accorder une telle dérogation à Claudio Ranieri, devenu entraîneur de Nantes en 2017, l'année de ses 66 ans.

Même si le nom de Domenech avait déjà été cité lors du départ de Vahid Halilhodzic à l'été 2019, son retour sur un banc serait une surprise.

Devenu consultant dans les médias, Raymond Domenech n'a plus été en charge d'une équipe depuis la grève des joueurs français à Knysna (Afrique du Sud) lors de la Coupe du monde 2010, et n'a plus été entraîneur de club depuis Lyon (1988-1993).

Selon des sources internes au club, des discussions ont été proches d'aboutir avec le Suisse René Weiler, ancien entraîneur d'Anderlecht, mais Kita a renoncé par crainte qu'on lui reproche d'avoir encore recours aux réseaux de l'agent controversé Mogi Bayat.

Sur les réseaux sociaux, la rumeur de l'arrivée de Domenech a provoqué de nombreuses critiques de supporters, déjà très remontés depuis des années contre la gestion de Kita.

Ronaldo et Bonucci s'excusent

Cristiano Ronaldo et Leonardo Bonucci ont présenté leurs excuses aux supporters de la Juventus mercredi après la défaite (3-0) contre la Fiorentina mardi à Turin, « pire » performance de l'équipe cette saison selon eux.

Les « Bianconeri » étaient réduits à 10 pendant la majeure partie du match après l'exclusion de Juan Cuadrado à la 18e minute et ont concédé leur première défaite de la saison en championnat.

« La pire Juventus de cette première partie de saison. Je m'excuse auprès des fans. Il n'y a rien d'autre à ajouter », a réagi Bonucci, le capitaine des Bianconeri sur son compte Instagram.

« Hier (mardi), avec cette prestation décevante et un résultat loin d'être acceptable, on a disputé notre dernier match de 2020, une année spéciale à plusieurs titres », a ajouté Ronaldo, également sur Instagram.

« Les stades vides, les protocoles Covid, les matches reportés, les prolongations à rallonge et un calendrier très serré », a décrit le quintuple Ballon d'or. « Mais ceci n'est pas une excuse. On sait qu'on doit donner plus pour mieux jouer et gagner avec la manière. »

« Nous sommes la Juventus ! Et on ne peut tout simplement rien accepter de moins que l'excellence sur un terrain ! », a-t-il poursuivi.

La Juventus est quatrième de Serie A, à égalité de points avec Naples et la Roma, et compte sept points de retard sur le leader l'AC Milan.

L'équipe d'Andrea Pirlo n'a subi qu'une seule défaite en championnat mais ne compte que six victoires pour six matches nuls.

Eriksen placé par l'Inter sur la « liste des transferts »

L'international danois Christian Eriksen, qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'Inter Milan, pourrait ne plus reporter le maillot nerazzurro: un de ses dirigeants a confirmé mercredi qu'il figurait sur la « liste des transferts ».

« Eriksen est assurément sur la liste des transferts », a déclaré l'administrateur délégué de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, à Sky Sport avant le match contre Vérone mercredi.

« Ce n'est pas une punition mais il a eu du mal à s'intégrer dans l'équipe, il n'est pas utile, il est donc juste de lui donner la possibilité de trouver plus de temps de jeu ailleurs », a développé le dirigeant.

L'ancien joueur de Tottenham n'a pas fait le déplacement à Vérone pour le dernier match de l'Inter avant Noël. Le meneur de jeu est retourné au Danemark auprès de sa femme pour la naissance de leur deuxième enfant, selon les médias italiens.

Un an à peine après son arrivée en provenance des Spurs, dans le cadre d'un transfert estimé à 27,5 millions d'euros, bonus compris, Eriksen devrait déjà quitter la Lombardie cet hiver.

En 38 apparitions avec l'Inter, le joueur de 28 ans n'a marqué que quatre buts et son temps de jeu n'a fait que se réduire. Il n'a été titularisé que cinq fois cette saison.