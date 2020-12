La Zone payante: changement de garde

Les séries dans la NFL approchent à grands pas et pour une première fois en 12 ans, les Patriots ne seront pas de la grande danse. La passation des pouvoirs dans la division qu’ils ont si longtemps dominée a été officialisée et les Bills sont les nouveaux maîtres, tandis que les Dolphins ont encore leur mot à dire. Pendant ce temps, les Jets ont probablement laissé filer le prochain grand joyau. Il était une fois dans l’Est, dans ce nouvel épisode de la Zone payante...

Les Patriots ont été détrônés, d’accord, mais est-il trop tôt pour les enterrer en vue des années à venir? Les Bills, de leur côté, sont-ils seulement de passage ou possèdent-ils les pièces maîtresses pour assurer leur règne pendant un long moment? Nos analystes étudient avec leur plaisir habituel ces épineuses questions.

Les Jets ont causé la plus improbable surprise des dernières années en triomphant des Rams. Mais est-ce vraiment un triomphe? Cette victoire fait en sorte qu’ils perdent actuellement à la loterie pour le prochain premier choix au repêchage, qui sera indiscutablement le jeune prodige de quart-arrière, Trevor Lawrence. Soudainement, leur plan de reconstruction devient plus flou et ce sont plutôt les Jaguars qui risquent d’assurer leur salut.

Le Pro Bowl sera présenté virtuellement cette année, mais les joueurs étoiles qui y figurent sont maintenant connus. La Zone payante analyse quelques cas douteux et d’autres qui n’auraient pas dû être snobés.

Deux des équipes qui apparaissaient comme de grandes puissances, les Saints et les Steelers, semblent s’enliser, tandis que les Buccaneers ont savouré une autre remontée typique de Tom Brady. Tout ce beau monde n’est pas sorti du bois avec une semaine 16 chargée d’enjeux énormes pour les séries. Nos experts y vont de leurs prédictions.

Impossible de vous laisser tout juste avant les Fêtes sans une délicieuse chronique Au bar impliquant des receveurs, un punch de Noël infect et une bonne tasse de Cognac.

Joyeux Noël et bonne écoute!