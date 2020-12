TVA Sports et Eye of The Tiger Management prolongent leur entente

La chaîne TVA Sports et l’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) ont prolongé leur entente de télédiffusion de galas de boxe pour trois autres années, a-t-il été annoncé lundi.

L’entente, initialement signée en 2018, permettra aux amateurs de boxe du Québec de continuer à suivre les performances des pugilistes québécois d’EOTTM, notamment Steven Butler, Simon Kean et Yves Ulysse junior, ainsi que les étoiles montantes Lexson Mathieu et Arslanbek Makhmudov.

Ce partenariat renouvelé prévoit ainsi la diffusion de trois galas de boxe d’EOTTM par année sur les ondes de TVA Sports, incluant au moins un au Centre Vidéotron de Québec. De plus, il permettra une complémentarité entre le service de webdiffusion en ligne d’EOTTM et la télédiffusion à TVA Sports.

«TVA Sports est ravie de prolonger son partenariat avec EOTTM, avec qui nous avons connu beaucoup de succès au cours des dernières années, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué. L’histoire de la boxe au Québec est très riche et les amateurs ont toujours été au rendez-vous lors des galas importants, témoignant de l’intérêt continu des Québécois pour ce sport.»

«Je suis très heureux et fier de continuer à bâtir une écurie de rêve avec notre partenaire de longue date et d’ainsi continuer cette fructueuse relation avec un contrat à long terme. Je suis persuadé que nos tigres brilleront sous les lumières de TVA Sports», a pour sa part mentionné le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Au cours des dernières années, TVA Sports a notamment enregistré des auditoires allant jusqu’à une moyenne dépassant les 300 000 téléspectateurs pour des duels impliquant Kean.

Les dates des prochains galas de boxe d’EOTTM présentés en direct sur les ondes de TVA Sports seront annoncées ultérieurement.