NFL: une victoire empoisonnée pour les Jets

Ça y est, les Jets ont enfin remporté un premier match! Sauf que ce qui devrait normalement être soulagement et bénédiction risque plutôt de devenir un véritable cadeau empoisonné.

L’improbable victoire de 23-20 aux dépens des Rams a secoué la planète NFL. Premièrement, les Rams étaient favoris par 17 points pour l’emporter. Les Jets évitent ainsi la honte de figurer parmi les rares dans l’histoire à boucler une saison sans victoire, comme l’ont fait les Browns de 2017 et les Lions de 2008.

Là où le bât blesse, c’est que cette victoire inattendue, combinée à une autre défaite des Jaguars, fait en sorte que le premier choix du prochain repêchage glisse entre les mains des Jets. La saison n’est pas terminée et tout peut encore bouger dans les deux dernières semaines, mais à l’heure actuelle, les Jaguars seraient les premiers à se prononcer à l’encan en avril.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que cette année, le quart-arrière de l’Université de Clemson, Trevor Lawrence, sera disponible. Il s’agit là d’un joueur exceptionnel. Il est déjà considéré comme l’espoir le plus talentueux depuis Andrew Luck en 2012, voire Peyton Manning en 1998, chez les plus optimistes.

Les Jets ont passé les dernières semaines à mariner dans leur misère, à se vautrer dans la médiocrité, mais la carotte au bout du bâton était Lawrence, qui risque fort de leur échapper.

Le dilemme Fields

Advenant le cas où les Jaguars terminent vraiment avec le premier choix en poche, c’est assurément Lawrence qui deviendra leur cadeau tombé du ciel.

Le cas échéant, les Jets seront confrontés à un dilemme majeur. En héritant du deuxième choix, doivent-ils opter pour le quart-arrière pressenti comme deuxième choix au total Justin Fields?

Celui-ci connaît une brillante carrière avec les Buckeyes de l’Université d’Ohio State, mais il a mal paru dans deux de ses trois derniers matchs contre Indiana (trois interceptions) et Northwestern (deux interceptions).

Ces deux matchs ne doivent pas éclipser le reste de ses accomplissements, mais tout indique que la marge entre lui et Lawrence s’agrandit aux yeux des décideurs.

Et Darnold?

Les Jets pourraient être quand même entichés de Fields, un quart athlétique à souhait, comme ils pourraient décider de donner une dernière chance à leur jeune pivot actuel, Sam Darnold.

Le joueur de troisième année ne semble pas être la solution actuellement, mais il est extrêmement mal entouré et protégé.

Si les Jets décident de miser sur Darnold, ils pourraient potentiellement obtenir une cargaison de choix au repêchage pour mieux se refaire, en échange du deuxième choix. Parce que Fields, qu’il aboutisse à New York ou ailleurs, sera assurément en demande.

Avec les choix obtenus, les Jets pourraient logiquement penser à renforcer leur pitoyable ligne offensive. Il ne serait pas insensé non plus de viser un autre quart-arrière plus loin en première ronde (Zach Wilson de BYU et Trey Lance de North Dakota State ne sont que deux exemples).

Quoi qu’il en soit, les Jaguars sont actuellement morts de rire. Tandis qu’ils encaissent les dégelées, l’avenir semble soudainement plus rose.

S’ils mettent réellement la main sur Lawrence, ce sera un point tournant pour une franchise qui végète dans son marasme et qui n’a jamais véritablement misé sur une vedette à laquelle les partisans peuvent s’identifier.

Jacksonville, un petit marché dans la NFL, peut enfin rêver de devenir grand.

Gagnants

Ryan Tannehill

Le quart-arrière des Titans a malmené les Lions avec trois passes de touché, en plus de deux autres majeurs au sol. Les Titans conservent le premier rang dans la division Sud de la conférence américaine.

David Montgomery

Si les Bears s’accrochent encore à de minimes espoirs de faire les séries, c’est que leur porteur David Montgomery est en feu. Avec 146 verges au sol et deux touchés, il a été le moteur de l’attaque face aux Vikings.

Tom Brady

Le vétéran quart-arrière des Buccaneers s’est chargé des Falcons avec 390 verges par la passe et deux touchés. Après une première demie ardue, il a rebondi, comme il l’a fait si souvent au fil du temps.

Les Dolphins

Quel fantasme pour cette équipe que de sortir officiellement les Patriots de la course aux séries! L’attaque, privée de receveurs de choix, a galopé pour 250 verges au sol.

Kyler Murray

Le quart-arrière des Cardinals a produit 435 verges d’attaque (passe et course), avec trois touchés par la passe et un par la course. Ce fut un duel enlevant face à son vis-à-vis Jalen Hurts (338 verges, trois passes de touché, 63 verges au sol, un touché).

Perdants

Les Patriots

Non seulement ils sont officiellement éliminés de la course aux séries, mais le demi de coin étoile Stephon Gilmore a subi une blessure au genou qui semblait sérieuse. Le quart-arrière Cam Newton ne suit plus la parade.

Les Falcons

Pour la troisième fois cette saison, ils ont échappé une avance d’au moins 16 points. Tous les records sont faits pour être battus. Mais celui-ci, qui en est un de pure médiocrité, pourrait survivre à tout jamais!

Les Vikings

Leur défaite face aux Bears leur confère une fiche de 6-8 et les élimine pratiquement de la course aux séries. Quand on est incapable de freiner l’offensive des Bears, on ne mérite pas de jouer en janvier.

Les Rams

La défaite inimaginable face aux Jets fait glisser les Rams au deuxième rang dans leur division. Ils demeurent bien positionnés pour les séries, mais ils ont raté l’occasion de se qualifier.

Les Saints

Les Saints ont raté des occasions face aux Chiefs, mais surtout, ils ont vu plusieurs joueurs tomber au combat et Cameron Jordan être éjecté. La défaite pourrait laisser des traces.

5 jeux de la semaine

1. Bombe à Brown

On aurait pu croire que le réseau FOX avait choisi de rediffuser le fameux Super Bowl 51, lorsque Tom Brady et les Patriots avaient comblé un déficit de 28 à 3 au troisième quart pour l’emporter face aux Falcons. Cette fois, Brady, dans l’uniforme des Buccaneers, a comblé un déficit de 24 à 7 au troisième quart pour propulser son équipe vers un gain de 31 à 27 face aux mêmes Falcons. Le touché qui s’est avéré victorieux a été une bombe de 46 verges de Tom Brady à Antonio Brown, son premier touché depuis la semaine 3 en 2019.

2. Premier touché en trois ans

Le receveur des Ravens Dez Bryant a enfin savouré un touché, une première pour lui depuis le 10 décembre 2017. Bryant a capté une passe de 11 verges de Lamar Jackson au deuxième quart, mettant ainsi fin à une séquence de 1106 jours sans voir la zone des buts ! Il faut dire que de 2010 à 2017, pas un ailier espacé n’a inscrit plus de touchés que Bryant, qui en a marqué 73 avec les Cowboys. En 2018 et 2019, il n’a pris part à aucun match.

3. Des sacs et des séries

Les Seahawks se sont qualifiés en séries grâce à leur victoire durement acquise aux dépens de Washington. Dans les derniers instants du match, Washington progressait en zone des Seahawks avec le ballon, mais deux sacs du quart successifs ont mis fin à leurs espoirs. LJ Collier a d’abord rabattu Dwayne Haskins au sol avant que Carlos Dunlap l’imite au jeu suivant. Dunlap, obtenu à la date limite des transactions, est une acquisition majeure pour les Seahawks.

4. Encore à la porte...

Décidément, les Texans ne sont pas dus pour battre les Colts en 2020. Pour la deuxième fois dans les dernières semaines, ils ont cogné à la porte des buts en toute fin de match pour tenter de causer la surprise, sans succès. Cette fois, les Texans croyaient avoir converti un quatrième essai quand Deshaun Watson a rejoint Keke Coutee, qui a ensuite vu Darius Leonard lui faire échapper le ballon à deux verges de la zone des buts.

5. Tasse-toi, mononcle!

Le porteur des Titans, Derrick Henry, n’est pas un doux ! Quand quelqu’un est dans son chemin, il n’est pas du genre à demander poliment le droit de passage. Le demi de coin Alex Myres l’a appris à ses dépens quand Henry a étendu le bras pour le propulser hors du terrain. Henry a fini le match avec 147 verges au sol et en compte 1679 cette saison. Au moins, le pauvre Myres est désormais connu!