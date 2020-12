C’est fait. La confirmation que les joueurs, les propriétaires et les amateurs attendaient depuis quelques jours a été annoncée en milieu d’après-midi dimanche, au terme d’une réunion virtuelle regroupant les gouverneurs des 31 équipes. La LNH amorcera son calendrier de 56 matchs le 13 janvier.

«Ça fait du bien à entendre. On ignorait ce qui nous attendait depuis la fin des séries éliminatoires. Beaucoup de chemin avait été parcouru au cours des dernières semaines, mais rien n’assurait qu’on allait recommencer à jouer», a lancé Pierre-Luc Dubois, joint au téléphone par l’auteur de ces lignes.

En raison de la complexité des déplacements entre le Canada et les États-Unis, les bonzes du circuit Bettman n’ont eu d’autre choix que de créer une division strictement composée des sept équipes canadiennes. Il a donc fallu réorganiser les quatre sections et leur donner des appellations temporaires (Nord, Est, Centrale et Ouest). Disons qu’on repassera pour l’originalité.

Par ailleurs, toutes les équipes disputeront leurs 56 matchs à l’intérieur de leur propre division. Cela signifie huit matchs contre la même formation (puisqu’elles ne sont que sept, les équipes de la division Nord s’affronteront même à neuf ou dix occasions).

Rivalités

Ceux qui détestent la redondance trouveront la saison longue. À l’inverse, les friands de rivalité risquent d’être servis. Certains se rappelleront des années 1980, alors que le Canadien affrontait les Nordiques et les Bruins à huit occasions?

«Ça va créer des rivalités qui n’auraient jamais existé autrement. Et ça va accentuer celles qui existent déjà. Je pense que les partisans vont en sortir gagnants puisque la dynamique sera différente», a convenu l’attaquant des Blue Jackets de Columbus.

«De notre côté, nous aurons maintenant Tampa Bay dans notre division. Ça fait deux ans qu’on les affronte en séries éliminatoires. Jouer huit fois contre eux sera l’équivalent d’une troisième série en trois ans. L’intensité sera élevée», a-t-il ajouté en guise d’exemple.

Au cours des prochains jours, la LNH et l’AJLNH dévoileront le protocole de retour, celui qui encadrera la sécurité et la santé des joueurs. Une première réunion informative avec les 31 formations sera tenue à ce sujet, lundi.

Avec ou sans spectateurs

L’été dernier, la LNH avait été impeccable. Aucun cas de COVID-19 n’avait été signalé au cours des deux mois qu’avait duré le tournoi éliminatoire. Sauf que cette fois, l’option de la bulle a été laissée de côté. L’intention des décideurs du circuit est de présenter les matchs dans ses 31 amphithéâtres. Quitte à le faire, au départ, à huis clos.

«D’un État à l’autre, c’est différent. En Floride, par exemple, il sera permis d’accueillir des spectateurs. En Ohio, comme au Québec, il y a différents niveaux. Présentement, à Columbus, on est au niveau mauve. C’est le niveau le plus élevé. Alors, il n’y aura pas de partisans, du moins pour les premières semaines», a expliqué Dubois.

La différence avec l’été 2020, c’est que les cas d’infection sont exponentiellement plus élevés dans la population. Et ce, partout sur la planète. Dubois ne cache pas qu’il planera une certaine crainte.

«Ce sera le cas tant qu’on n’aura pas été vacciné. Ce n’est pas le genre de chose à laquelle on va penser pendant le match. Par contre, ça va assurément nous traverser l’esprit pendant nos déplacements, a admis l’attaquant de 22 ans. Mais je suis certain que la ligue va tout faire pour s’assurer qu’on soit en sécurité.»

Repêchage à Montréal?

Évidemment, il reste encore quelques détails à régler, comme le calendrier lui-même. Toutefois, il a été confirmé que la saison prendrait fin le 8 mai et que la coupe Stanley serait remise à la mi-juillet, au terme d’un format de séries éliminatoires traditionnel (4 rondes de séries 4 de 7).

Le repêchage se tiendra les 23 et 24 juillet, deux jours après le repêchage d’expansion. Se déroulera-t-il à Montréal?

«C’est trop tôt pour le savoir», a indiqué Paul Wilson, vice-président communications du Canadien, dans un échange de messages.

Parlant du Tricolore, il a été impossible d’obtenir des réactions des joueurs, des membres de la direction ou même de Geoff Molson. Ça devrait se faire au cours des prochains jours.

Oh! En passant, la LNH a indiqué que le plan était de revenir à un calendrier normal pour la saison 2021-2022, avec un début de saison qui s’amorcerait en octobre.

De la normalité, c’est ce qu’on espère tous.

Les sections

Nord

Montréal

Ottawa

Toronto

Winnipeg

Edmonton

Calgary

Vancouver

Est

Boston

Buffalo

New Jersey

Islanders NY

Rangers NY

Philadelphie

Pittsburgh

Washington

Centrale

Caroline

Columbus

Chicago

Detroit

Nashville

Dallas

Floride

Tampa Bay

Ouest

Minnesota

St. Louis

Colorado

Arizona

Anaheim

Los Angeles

San Jose

Las Vegas