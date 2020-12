Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, a été très actif lors de la saison morte en faisant l'acquisition des attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli en plus du défenseur Joel Edmundson et du gardien Jake Allen.

Qu'à cela ne tienne, Bergevin tenterait encore d'améliorer son équipe selon Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet.

«Quelqu'un m'a dit que Montréal n'aurait pas terminé son magasinage, a-t-il dit lundi lors de sa baladodiffusion 31 Thoughts. Marc Bergevin veut encore améliorer son équipe. Il n'a pas peur [de bouger],»

Plusieurs joueurs sont toujours sans contrat à travers la Ligue nationale de hockey, mais si Bergevin emprunte cette voie, il devra faire de la place sur sa masse salariale puisque le Tricolore est très près du plafond.

Rappelons que la saison 2020-2021 du circuit Bettman prendra son envol le 13 janvier et que chaque formation disputera 56 matchs. Le Tricolore jouera seulement contre les six autres équipes canadiennes.