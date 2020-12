Ça ne s'améliore pas pour Todd Gurley

Rien ne va plus pour le porteur de ballon des Falcons d’Atlanta Todd Gurley, qui s’est fait ravir son poste de partant par son coéquipier Ito Smith.

C’est du moins ce qu’a annoncé l’entraîneur-chef par intérim Raheem Morris, lundi.

«Ito a très bien joué, a révélé Morris, dont les propos ont été repris par ESPN. Quand on lui a offert des opportunités, il a livré la marchandise.»

Les saisons 2017 et 2018 semblent beaucoup plus loin dans le passé qu’elles ne le sont réellement pour Gurley, lui qui était l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL avec les Rams de Los Angeles. Cette année, sa première avec les Falcons, l’athlète de 26 ans a amassé 3,5 verges en par portée, sa deuxième pire moyenne depuis le début de sa carrière, en 2015.

Pendant ce temps Smith obtient plus de temps de jeu à chaque semaine et il profite de chaque opportunité, comme en témoigne sa moyenne de 4,3 verges par course.

Gurley sera sans contrat à la fin de la présente saison, lui qui avait signé une entente d’une saison lui rapportant 5,5 millions $ lors de la dernière saison morte, après avoir été libéré par les Rams.