Une touche mexicaine indispensable pour le Los Angeles FC

Mené par le Mexicain Carlos Vela, le Los Angeles FC fait tomber ses rivaux mexicains les uns après les autres en Ligue des champions de la CONCACAF et espère maintenant devenir le premier club de la Major League Soccer (MLS) à être sacré champion de la compétition.

Vela a touché la cible deux fois en moins de deux minutes pour effacer un retard et donner l’avance aux siens contre le Club America, samedi à Orlando, dans un gain de 3 à 1 en demi-finale.

Maintenant, il s’agira d’une quatrième présence d’un club de la MLS en finale, après celles du Real Salt Lake (2011), de l’Impact de Montréal (2015) et du Toronto FC (2018). Chaque fois, un club de la Liga MX a eu l’ascendant.

Le club californien a toutefois vaincu trois équipes mexicaines pour obtenir ce billet pour la finale, soit le Club Leon et le Cruz Azul, avant d’affronter le Club America. Il a rendez-vous avec les Tigres UANL, mardi.

«Je l’ai dit à plusieurs reprises, a lancé l’entraîneur-chef Bob Bradley, selon le site officiel de la MLS. Pour Carlos, c’est spécial de jouer contre ces équipes. Tout ça arrive également dans une année au cours de laquelle il a raté beaucoup de choses en raison de responsabilités familiales et d’une blessure au ligament collatéral tibial.»

«Ainsi, vous pouvez dire à quel point ça compte pour lui. Puisque ça touche d’autres joueurs, c’est un type particulier de leadership et il le montre sur le terrain. Non seulement avec les deux buts, mais aussi en fin de match, avec sa capacité de courir avec le ballon vers l'avant, d’aller dans le coin et de provoquer une faute. Il fait toutes les petites choses qui nous aident à gérer un match difficile.»

L'expérience

Le LAFC en est à une première présence en Ligue des champions et est sur le point de terminer sa troisième année de compétition après avoir intégré la MLS en 2018. L’inexpérience n’est toutefois pas un facteur aux yeux de Bradley.

Selon le pilote, quelques défaites amères dans des demi-finales au cours des deux dernières années ont permis aux joueurs d’être mieux outillés, samedi.

«En 2018, nous avons perdu en demi-finale de la Coupe des États-Unis, a-t-il dit. L’année dernière, nous avons perdu en demi-finale [des éliminatoires de la MLS] contre Seattle. Donc, nous savons ce qu’on ressent. Et les demi-finales sont des matchs au cours desquels tout le monde ressent la pression, et puisque vous pouvez accéder à la finale, ils sont si spéciaux.»

«Et vous pouviez sentir que notre groupe, avant le match et pendant la mi-temps, n’allait pas arrêter et que nous allions trouver un moyen d’aller en finale. C’était si clair et c’est la raison pourquoi je suis si fier de ces gars. C’est de cette façon que vous évoluez comme équipe.»