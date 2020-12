Un sans faute pour Milan

L'AC Milan, mise sur orbite par le but ultra-rapide de Rafael Leao après seulement six secondes, un nouveau record en Serie A, s'est imposée dimanche sur le terrain de Sassuolo (2-1) pour défendre sa place de leader convoitée par l'Inter Milan.

Les Nerazzurri ont également assuré les trois points à domicile contre La Spezia (2-1), restant deuxièmes à un point des Rossoneri, grâce à des buts en seconde période de Achraf Hakimi (52e), sur une contre-attaque, et de l'inévitable Romelu Lukaku sur penalty (71e), pour le onzième but en championnat de l'international belge.

Malgré la réduction du score de La Spezia en fin de match (Piccoli, 90+4e), l'Inter n'a pas lâché sa sixième victoire consécutive en championnat.

L'AC Milan, sous pression de leurs voisins milanais après deux nuls contre Parme (2-2) et Genoa (2-2), n'a pas tremblé dans un déplacement difficile chez Sassuolo. Le leader a été bien aidé par la passivité des Neroverdi sur le coup d'envoi, qui ont laissé Rafael Leao s'en aller marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, faisant mieux que les huit secondes de l'attaquant de Piacenza Paolo Poggi en décembre 2001.

Le second but de Alexis Saelemaekers (26e) a permis aux Rossoneri de gérer plutôt sereinement la seconde période, malgré quelques ultimes frayeurs après la réduction du score en fin de match de Domenico Berardi (89e) sur coup franc.

Sans Zlatan Ibrahimovic, absent jusqu'en janvier après une nouvelle blessure, les Milanais continuent leur sans-faute en Serie A, avec désormais 25 matches consécutifs sans défaite depuis la reprise du championnat en juin.

Leicester dépasse Tottenham

Leicester s'est emparé de la deuxième place de la Premier League, derrière Liverpool, en allant l'emporter, dimanche, à Tottenham (2-0) qui marque le pas, pour la 14e journée.

Avec 27 points, les Foxes pointent à 4 longueurs des tenants du titre qui avaient impressionné en atomisant Crystal Palace (7-0) chez lui samedi, alors que les Londoniens reculent au 4e rang, avec 25 points.

Avec un point pris sur les trois dernières journées, les Spurs entament au ralenti la période intense des fêtes de fin d'année où des saisons peuvent se défaire rapidement.

Un signal d'autant plus inquiétant que, contrairement à la défaite à Liverpool 2-1 en milieu de semaine, José Mourinho ne pourra pas dire que la meilleure équipe a perdu, qu'on soit d'accord avec lui ou non au sujet de la rencontre à Anfield.

Face à une équipe de Leicester qui lui ressemble un peu, en ce qu'elle est plus à l'aise en contre, les Spurs ont été incapables de faire le jeu et de se montrer dangereux.

La paire Harry Kane-Son Heung-min, qui terrorise habituellement les défenses adverses, a été totalement étouffée par la charnière composée de Jonny Evans et du jeune Français Wesley Fofana.

Pire pour Tottenham, les deux buts de Leicester ont été littéralement offerts à l’adversaire.

Sur le premier, Serge Aurier a commis une faute qu'on peut difficilement qualifier autrement que de stupide, en poussant dans le dos Fofana dans le temps additionnel du premier acte, alors qu'il n'y avait absolument aucun danger, le défenseur étant dos au but et au coin de la surface de réparation.

Vardy sort blessé

Jamie Vardy ne s'est pas fait prier pour transformer en force et au centre (1-0, 45+4) pour son 11e but de la saison, ce qui lui permet de rejoindre Son et Dominic Calvert-Lewin d'Everton, deux longueurs derrière Mohamed Salah de Liverpool (13 réalisations) au classement des buteurs.

Le deuxième but, une déviation malheureuse de Toby Alderweireld sur une tête de Vardy, qui a pris Hugo Lloris à contre-pied (2-0, 59e), relève plus de la malchance, mais le seul fait que l'attaquant de Leicester ait pris le ballon de la tête contre Moussa Sissoko et le Belge, à qui il rend respectivement 8 et 7 cm, en dit long sur le manque d'agressivité défensive des Spurs sur cette action.

Seul point noir pour Leicester, la sortie en fin de match de Vardy, qui boitait et se touchait l'aine.

Mais pas de quoi gâcher la première victoire de leur entraîneur, Brendan Rodgers face à José Mourinho en 8 matches (5 défaites, 2 nuls), lui qui avait été recruté par le « Special One » pour prendre en charge le centre de formation puis l'équipe réserve à Chelsea, à l'époque où le Portugais faisait le bonheur des Blues.

Il s'agit de la 6e victoire en 7 déplacements cette saison - la seule défaite avait été subie à Anfield (3-0) contre Liverpool - pour les champions d'Angleterre 2016 qui sont la dernière équipe de Premier League à ne pas avoir encore partagé les points.