205 millions pour Rudy Gobert!

Le pivot français Rudy Gobert a annoncé dimanche qu'il avait prolongé son contrat avec le Jazz de l'Utah en s'engageant selon la chaîne de télévision ESPN pour cinq années supplémentaires et 205 millions de dollars (167,2 millions d'euros), soit le troisième plus important contrat de l'histoire du Championnat nord-américain de basket.

« C'est un jour spécial pour moi et ma famille (...) Je suis ici pour rester, je suis ici pour gagner », a indiqué l'international français, élu meilleur défenseur de NBA en 2018 et 2019, dans une lettre adressée aux supporters d'Utah, son équipe depuis 2013.

« J'ai grandi comme joueur depuis que je suis arrivé (à Utah), mais plus important encore, j'ai grandi comme homme lors des sept dernières années », a-t-il expliqué.

« Rudy est un joueur spécial, qui rend tout le monde meilleur sur un terrain », s'est félicité Ryan Smith, le nouveau propriétaire de la franchise établie à Salt Lake City pour officialiser le contrat dont les termes financiers ne sont pas précisés, comme c'est l'habitude en NBA.

Le précédent contrat de Gobert, signé en 2017, expirait en 2021 et était assorti de 102 millions de dollars sur quatre ans, selon le site spécialisé Spotrac.

Gobert, 28 ans, est le sportif français le mieux payé en activité.

En NBA, selon ESPN seuls Giannis Antetokounmpo et Russell Westbrook ont signé des contrats plus importants, respectivement pour 228 millions de dollars sur cinq ans avec Milwaukee mi-décembre, et pour 206,8 millions de dollars sur la même durée avec Oklahoma City en 2017.

Le joueur formé à Saint Quentin a vécu une saison 2019-20 contrastée. Il a été sélectionné pour la première fois de sa carrière pour le All Star Game, le match de gala qui réunit chaque année les meilleurs joueurs de NBA, mais il est aussi devenu le premier joueur à contracter le Covid-19.

Son image a été écornée par son attitude lors d'une conférence de presse où, très désinvolte, il avait touché les micros des journalistes présents, quelques heures seulement avant l'annonce de sa contamination au nouveau coronavirus. Il s'est excusé par la suite.

Avec Utah, il a été éliminé dès le premier tour des play-offs par Denver (4-3) et n'a jamais dépassé le deuxième tour des play-offs (défaite en 2018 contre Houston 4-1) depuis son arrivée à Salt Lake City.