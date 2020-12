Liverpool dégomme Crystal Palace

Trois jours après avoir repris la tête de la Premier League, Liverpool a conforté sa place de leader en marchant sur Crystal Palace, puni 7-0 chez lui, sans même démériter, samedi pour la 14e journée de Premier League.

Avec 31 points, les tenants du titre ont pris 6 longueurs d'avance sur Tottenham, qui reçoit Leicester (4e) dimanche.

Face au 12e, Liverpool était bien évidemment favori, mais le match a été une véritable démonstration des hommes de Jürgen Klopp qui ont marqué presque à chaque tir cadré (8 au final).

Même l'entraîneur de Crystal Palace, l'expérimenté Roy Hodgson, 73 ans, qui en a pourtant vu d'autres, a préféré en rigoler en se rasseyant sur son banc après le 7e but.

On a revu un Liverpool du niveau de l'équipe qui avait survolé le championnat la saison passée, terminant avec 18 points d'avance sur son dauphin Manchester City.

Et on a surtout retrouvé Roberto Firmino, auteur d'un doublé, après son but décisif contre Tottenham à la dernière minute du temps réglementaire, mercredi.

L'attaquant brésilien, qui a peiné physiquement en début de saison et été un peu éclipsé par la réussite insolente du Portugais Diogo Jota, a remis les pendules à l'heure.

Il a réalisé deux enchaînements délicieux, un contrôle en pleine course/petit tir de l'extérieur, sur un centre d'Andrew Robertson, pour le 3-0 (43e). Il a ensuite emmené le ballon sur une belle passe de Mohamed Salah, avant de le piquer au-dessus du gardien pour le 5e (67e).

Dès les premières minutes, on a senti que l'après-midi serait longue pour les Londoniens.

À la 3e minute, Sadio Mané et Takumi Minamino se sont amusés dans la surface de réparation, le Japonais concluant avec sang-froid (1-0).

Le Sénégalais a ensuite marqué d'une belle frappe en pivot à l'entrée de la surface (2-0, 34e).

Le capitaine Jordan Henderson, d'une frappe enveloppée, a encore alourdi la marque au tout début de la seconde période pour tuer tout rêve de remontée (4-0, 51e).

Et même Mohamed Salah, pourtant entré seulement à l'heure de jeu, a réussi à y aller de son doublé, de la tête (6-0, 80e) et d'une frappe du gauche brossée dans la lucarne opposée (7-0, 83e) pour offrir à Liverpool le plus large succès à l'extérieur de son histoire en Premier League.