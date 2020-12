Eden Hazard «bientôt» de retour

«Il va bien, il est presque totalement remis», a rassuré Zinédine Zidane samedi au sujet de l'attaquant international belge Eden Hazard, blessé à la cuisse droite depuis le 28 novembre, mais qui a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe.

«On espère qu'il sera de retour très bientôt. Il va bien, il est presque totalement remis. Pour jouer, il lui manque encore un peu de temps. Mais il va bien, il s'entraîne régulièrement avec nous. Il lui manque peu de chose pour pouvoir figurer dans l'équipe et jouer», a expliqué l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane samedi en conférence de presse, avant le déplacement du Real à Eibar dimanche (21h00).

Recrue-vedette du mercato estival 2019, Hazard a depuis enchaîné les blessures au Real Madrid, qui lui ont fait manquer près d'une cinquantaine de matches en seulement un an et demi.

«Je ne changerai rien (sur la gestion d'Hazard). L'important, c'est qu'il soit bien, remis. Ça lui est tombé dessus cette année, l'an dernier aussi un peu. Ces moments sont difficiles à vivre, je n'aime pas ça (voir des joueurs blessés, ndlr). Mais avant ces blessures au Real, il ne lui était jamais arrivé quoi que ce soit, il jouait très régulièrement», a affirmé Zidane.

«Maintenant, il faut accepter cela. Quand il reviendra, on veut que ce soit pour toujours. On a besoin de lui, on le veut avec nous dans l'équipe, mais on ne veut pas faire de bêtises non plus, le faire revenir trop vite et qu'il lui arrive encore autre chose. Donc patience, et tranquillité», a prôné le technicien français.

Vendredi, Zidane a pu diriger le premier entraînement depuis plus d'un an avec son groupe de joueurs au complet, l'infirmerie s'étant vidée. Mais samedi, Vinicius était malade lors de la session matinale, et Zidane «ne croit pas» qu'il pourra jouer contre Eibar.

«Il ne va pas bien, je crois que c'est une gastro-entérite. Il n'a pas de fièvre, mais il ne se sent pas bien. On verra comment son état évolue aujourd'hui, et on verra pour demain», a précisé l'entraîneur marseillais.

«Le match de demain va être très important. On n'a pas l'impression comme ça, on a l'impression que c'est un match facile, mais pas du tout. On va avoir un match compliqué, et on va devoir montrer notre meilleure version pour le gagner», a conclu «ZZ».