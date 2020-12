Justin Herbert donne la victoire aux Chargers

Justin Herbert a marqué le touché décisif sur une faufilade du quart en prolongation, pour permettre aux Chargers de Los Angeles de l’emporter par la marque de 30 à 27 face aux Raiders, jeudi, à Las Vegas.

Les Raiders (7-7) avaient été les premiers à s’inscrire au pointage en surtemps, grâce à un placement de 23 verges de Daniel Carlson.

Herbert a également réussi deux passes de touché. Il a d’abord rejoint Hunter Henry dans la zone payante avec un relais de 10 verges au premier quart. Il a ensuite réussi une passe de touché de 26 verges à Tyron Johnson au deuxième quart.

Le pivot des Chargers (5-9) a complété 22 de ses 32 relais pour des gains de 314 verges.

Le porteur de ballon Kalen Ballage a été l’autre joueur des Chargers à réussir le majeur sur une course d’une verge au troisième engagement.

Pour leur part, les Raiders ont perdu les services de leur quart-arrière Derek Carr, qui a quitté la rencontre après s’être blessé à l’aine en début de match. C’est Marcus Mariota qui a pris le relais pour diriger l’attaque des Raiders.

Alors qu’il en était à son premier match de la saison, le quart-arrière substitut a réussi une passe de touché en plus d’atteindre la zone payante une fois par la course. Il a complété 17 de ses 28 relais pour 226 verges de gain et a subi une interception.