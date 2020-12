Braden Holtby fait appel à un artiste autochtone pour son nouveau masque

Après avoir essuyé des critiques d’appropriation culturelle pour son nouveau masque avec les Canucks de Vancouver, le gardien de but Braden Holtby collaborera finalement avec un artiste autochtone sur un nouveau design pour la saison à venir.

David Gunnarsson, l’artiste qui avait conçu le masque ayant soulevé la controverse, fera également partie de l’équipe de création.

Basé en Suède et reconnu comme étant l’un des meilleurs designers de masques de hockey, Gunnarsson avait publié la semaine dernière des photos du masque initialement créé pour Holtby.

On pouvait y apercevoir l’image d’un oiseau et la mention : Thunderbird, The Northwest Coast Indigenous Myth. La création a été mal reçue par certains membres des communautés autochtones qui y ont vu une forme d’appropriation culturelle.

Les photos ont rapidement été retirées des médias sociaux. Holtby et Gunnarsson ont également présenté leurs excuses.

«J’ai beaucoup de respect pour les artistes autochtones. Braden et moi avons commencé à collaborer avec un d’entre eux pour créer un nouveau design», a indiqué Gunnarsson sur Instagram.

«J’ai appris de tout ça et je veux m’excuser à tous ceux que ça a attristés. Merci à ceux qui m’ont contacté à ce sujet. Merci pour votre sagesse», a-t-il ajouté.