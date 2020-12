Les Leafs finiront-ils devant le CH ?

Publié aujourd'hui à 13h03

Mis à jouraujourd'hui à 13h03

Qui terminera au premier rang de la division canadienne ? Je me suis prêté humblement à l’exercice.

J’ai longtemps hésité entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal. J’ai tenté de faire une analyse juste, rationnelle et sans prétention.

Devant le filet, je préfère Carey Price et Jake Allen à Frederik Andersen et Jack Campbell. Price et Andersen ont un point en commun, ils pourront tous les deux compter sur un très bon adjoint ce qui n’était pas le cas dans un passé pas très lointain. Ils pourront ainsi être plus reposés. Andersen est un très bon gardien, mais, à mon avis, Price lui est supérieur.

Chez les défenseurs, je donne légèrement l’avantage aux Canadiens. Je pense que l’acquisition de T.J. Brodie rendra la défensive de Toronto meilleure, mais je préfère la fiabilité du trio de Weber-Petry-Chiarot à celui de Rielly, Muzzin et Brodie. Alexander Romanov pourrait faire encore plus pencher la balance en faveur du CH, mais je veux être prudent dans son cas.

Du côté de l’attaque, il n’y a aucun doute, les Leafs sont meilleurs. Point final. Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et William Nylander forment un quatuor impressionnant.

Les impondérables maintenant.

Est-ce que Nick Suzuki sera frappé par la guigne de la deuxième année ?

Est-ce que Jesperi Kotkaniemi peut reproduire ses performances des séries éliminatoires ?

Est-ce que Josh Anderson retrouvera sa touche lui qui n’a pas joué depuis un an ? Sa dernière rencontre remonte au 14 décembre 2019.

Est-ce que Jonathan Drouin peut avoir une production offensive constante ?

Chez les Leafs.

Est-ce que les joueurs importants mettront leurs statistiques personnelles de côté au profit des succès collectifs ?

Est-ce que l’équipe jouera mieux défensivement ? Les Maple Leafs ont terminé au 25e rang pour les buts accordés en moyenne par partie l’an dernier.

Est-ce qu’à 41 ans Joe Thornton peut être encore efficace et peut-il devenir un élément rassembleur lui qui est toujours à la recherche d’une première Coupe Stanley ?

Après analyses et réflexions, je pense que les Maple Leafs vont devancer les Canadiens au premier rang de la division canadienne, mais ce sera une belle bataille.

Mon argument est le suivant. Les Maple Leafs ont des choses à prouver. Ils vont finir par apprendre dans la défaite comme le Lightning de Tampa Bay est parvenu à le faire.

J’ai bon espoir que les Matthews, Marner, Rielly et Andersen notamment vont apprendre de leurs erreurs et ils vont permettre aux Maple Leafs de jouer finalement à la hauteur du talent projeté et anticipé depuis quelques années. Et défensivement, d’avoir remplacé Tyson Barrie par T.J. Brodie fera une grande différence.

De leur côté, les Canadiens offriront leur meilleure édition depuis longtemps. J’aime les changements apportés et je suis enthousiaste. Ils vont participer aux séries, ils vont poursuivre leur progression et ils seront redoutables.

Voici ensuite, dans l’ordre, mon classement des autres équipes canadiennes :

VANCOUVER

Une équipe jeune, dynamique et en progression. Elias Pettersson, Bo Horvat et Brock Boeser mèneneront l’attaque. En arrière, Quinn Hughes fait rêver et devant le filet le jeune Thatcher Demko sera bien appuyé par le vétéran Braden Holtby.

CALGARY

Les Flames sont une boîte à surprises. Johnny Gaudreau, Sean Monahan et Matthew Tkachuk peuvent produire individuellement, mais peuvent-ils aider l’équipe à gagner ? Avec Jacob Markstrom, les Flames auront enfin un gardien de premier plan.

EDMONTON

Connor McDavid et Leon Draisaitl finiront au premier et deuxième rang des pointeurs de la LNH. Les Oilers auront le meilleur avantage numérique. Ce sont des certitudes ou presque. Toutefois, défensivement et devant le filet, j’ai beaucoup d’interrogations.

WINNIPEG

En attaque, les Jets n’auront aucun problème. C’est la force de l’équipe avec Mark Scheifele, Blake Wheeler, Kyle Connor et Patrik Laine. Toutefois, le groupe de défenseurs n’inspirent pas confiance. Le gardien Connor Helleybuck aura plusieurs erreurs à corriger.

OTTAWA

Les Sénateurs se sont améliorés notamment avec l’acquisition du gardien Matt Murray. Brady Tkachuk et Thomas Chabot sont les deux joyaux de l’organisation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant que les Sénateurs puissent aspirer à participer aux séries éliminatoires.