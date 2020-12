Oskar Lindblom : un an déjà

Les bonnes nouvelles continuent de s’accumuler pour l’attaquant des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom, qui n’a plus de traces du cancer l’ayant frappé il y a un an.

Le hockeyeur de 24 ans se trouvait en mauvais état à pareille date l’année dernière, car il avait reçu un diagnostic de sarcome d’Ewing, un cancer des os, le 10 décembre 2019. Il a dû se soumettre à une série de traitements de chimiothérapie qu’il a complétée le 2 juillet, soit 11 jours avant le début du camp d’entraînement de son équipe. Le joueur d’avant a d’ailleurs pu renouer avec l’action lors du sixième match de la série de deuxième tour contre les Islanders de New York.

Encore maintenant, les craintes quant à un retour du cancer demeurent présentes, mais la famille du patineur suédois reste positive.

«Quelle année! Il y a 369 jours, nous avons appris qu’Oskar avait le cancer et aujourd’hui, nous avons su que les résultats étaient parfaits après son deuxième test de suivi», a écrit son amie de cœur, Alma Lindqvist, sur Instagram, mardi.

Lindblom, qui avait inscrit 18 points en 30 matchs de la campagne 2019-2020 avant de se retrouver sur le carreau, a exprimé toute sa reconnaissance à l’égard de ceux l’ayant aidé à remonter la pente, ce qui inclut les membres de la communauté du hockey et ses coéquipiers.

«Ce fut beaucoup de choses. Ils m’ont parlé comme si je faisais toujours partie de l’équipe, et ce, même si je n’étais pas là. Pendant ces semaines difficiles, ils m’ont appelé et envoyé des messages textes, ce qui m’a donnée plus d’énergie au moment où je me sentais mal et que j’essayais de réfléchir sur la vie», avait-il mentionné au site NHL.com dernièrement.

Au cours de l’été, Lindblom a signé un contrat de trois ans et de 9 millions $.