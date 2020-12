LNH: «Les avocats sont extrêmement occupés»

La Ligue nationale de hockey se fait toujours attendre en ce qui a trait à l’annonce d’une date officielle pour un retour au jeu.

Selon l’expert hockey de TVA Sport, Louis Jean ce n’est pas parce que l’on ne dévoile rien qu’il ne se passe rien dans les négociations entre les joueurs et les propriétaires. «Les avocats sont extrêmement occupés. Il faut s’assurer que les clauses sont bien négociées».

Un des aspects qui poserait problème actuellement serait au niveau des joueurs de réserve. «Tout le processus de pouvoir rappeler des joueurs avec l’équipe, quel sera leur salaire, tout ça est extrêmement complexe». Selon Louis Jean, comme il y aura un repêchage d’expansion au terme de la saison ça rend cet aspect encore plus difficile à gérer.

S’il y a une chose pour laquelle on peut se réjouir cependant, c’est de voir arriver de plus en plus de joueurs dans les villes où ils vont jouer la saison prochaine. «C’est un travail d’un commun accord actuellement. Il n’y a pas de conflit entre les joueurs et la Ligue. On veut seulement s’assurer d’avoir un document qui va couvrir toutes les possibilités lorsque le hockey va reprendre».

