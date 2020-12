Le baseball majeur veut des joueurs vaccinés aux camps

Le baseball majeur souhaiterait retarder le début de la prochaine saison pour permettre aux joueurs de se faire vacciner auparavant, une proposition à laquelle ne semblent pas souscrire les athlètes

C’est ce que le quotidien «USA Today» a rapporté, mardi. Les propriétaires seraient ainsi enclins à amorcer la saison en mai, quitte à retrancher une vingtaine de matchs au calendrier. Les joueurs estiment toutefois que la saison 2020 a été la preuve qu'ils étaient en mesure de suivre les protocoles de sécurité.

«Je ne vois aucune chance que le camp d’entraînement puisse commencer avec des protocoles en place», a toutefois lancé un propriétaire de la Ligue nationale au «USA Today».

«Je pense qu'il y aura une pression importante sur les joueurs pour qu'ils obtiennent le vaccin avant d'aller à l'entraînement, et si on doit reporter le début de la saison en avril et jouer 130 matchs, qu'il en soit ainsi. Mais avoir 162 matchs et commencer l'entraînement à la date normale sans que les joueurs soient vaccinés, c'est juste fou.»

Selon l’entente qui était en place entre les deux parties pour la saison 2020, les joueurs ont reçu leur salaire au prorata des matchs joués. Si cette règle devait rester en place, ils ont tout à gagner à commencer la saison à la date habituelle et de militer pour un calendrier de 162 parties.

Pour les propriétaires toutefois, chaque rencontre pourrait représenter des pertes supplémentaires si les partisans ne peuvent assister aux rencontres dans les stades.

Price à contre-courant

Cette position de l’Association des joueurs ne fait toutefois pas l’unanimité. Le lanceur des Dodgers de Los Angeles David Price, qui a fait l’impasse sur la saison 2022 en raison de ses inquiétudes liées à la COVID-19, aimerait que les joueurs soient vaccinés avant la saison.

«J'adorerais que tout le monde dans le baseball majeur soit en mesure d’obtenir le vaccin à coup sûr. Si cela signifie commencer plus tard, alors qu'il en soit ainsi. Tout le monde a dit à quel point c’était difficile l’année dernière juste de pouvoir jouer. Ce n’est pas quelque chose que tout le monde veut revivre.»