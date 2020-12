Boxe: Lafrenière n’affrontera pas Butler

Le boxeur Francis Lafrenière a choisi de renoncer à son affrontement contre Steven Butler, qui devait avoir lieu le 30 janvier prochain au Mexique.

Le pugiliste de Coteau-du-Lac l’a annoncé lundi sur sa page Facebook.

«Le combat entre Butler et moi ne sera plus local puisqu’on me propose d’aller me battre contre lui au Mexique, et être un adversaire au Mexique n’est pas stimulant pour moi, a-t-il écrit. Deux Québécois qui vont se battre au Mexique, ce n'est pas pertinent lorsque l’on connaît l’ampleur de ce duel ici à Montréal. De plus, c’est un bon combat local qui doit se réaliser devant les partisans du Québec!»

«Considérant que c’est déjà complexe de se préparer pour un combat durant la pandémie, la logistique entourant les déplacements, la quarantaine obligatoire, il y a donc trop de signes qui confirment qu’il est préférable pour moi de sauter mon tour pour le 30 janvier», a ajouté l’athlète de 32 ans.

Ce duel contre Butler (28-2-1, 24 K.-O.) devait être le dernier combat de la carrière de Lafrenière (20-7-2, 11 K.-O.).

Le droitier accepterait toutefois de monter dans le ring avec Butler, si l’affrontement est repoussé et tenu dans la Belle Province.

«Je serai possiblement disponible si une autre date m’est proposée pour ce même combat. Mais seulement ici au Québec», a-t-il clamé.