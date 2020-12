Catastrophe pour Racing Point

Malgré une avance de 10 points sur McLaren avant le départ, l’écurie du Québécois Lance Stroll, Racing Point, n’a pas été en mesure de défendre la troisième place au classement des constructeurs à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi, dimanche sur l’île de Yas Marina.

Stroll a terminé au 10e rang, tandis que son coéquipier Sergio Perez a abandonné en raison d’un ennui de pression d’huile. Lando Norris et Carlos Sainz fils ont pour leur part terminé respectivement cinquième et sixième. Conséquemment, McLaren a récolté 202 points cette saison, soit sept de plus que Racing Point.

Sainz pourrait toutefois être pénalisé pour avoir roulé trop lentement dans la ligne des puits, mais il est peu probable qu’une pénalité ne l’exclue du top 10. Quelques millions de dollars supplémentaires seront ainsi remis à McLaren.

Rappelons que Racing Point a perdu 15 points au classement en début de saison en raison d’écopes de freins jugés illégales par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

À l’avant, Max Verstappen (Red Bull) a mené d’un bout à l’autre, devançant les Mercedes conduites par Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Il s’agissait d’une deuxième victoire pour lui cette saison.

Stroll impuissant

Prenant le départ de la huitième place, Stroll n’a pas été en mesure de gagner une position lors du départ et du premier tour de la course. Il a ensuite eu le dessus sur Daniil Kvyat (Alpha Tauri), puis Charles Leclerc (Ferrari).

Il a toutefois été dépassé par Pierre Gasly (Alpha Tauri) au 30e tour, et a ensuite eu beaucoup de difficultés à doubler Sebastian Vettel (Ferrari). En vertu d’un excellent premier relais, Daniel Ricciardo (Renault) est également passé devant le Montréalais. Esteban Ocon (Renault) a finalement eu l'ascendant lors du tout dernier tour de l'épreuve.

Stroll s’élançait à l’extinction des feux rouges en sachant qu’il allait devoir tenter de pallier un déficit de puissance évalué à deux dixièmes de seconde par tour en raison de l’usure de son bloc motopropulseur.