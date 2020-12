Justin Barron en confiance aux côtés de Kaiden Guhle

Le défenseur Justin Barron a trouvé au sein d’Équipe Canada junior tout un allié à la ligne bleue en Kaiden Guhle. Jumelé à l’espoir du Canadien de Montréal dès le début du camp, le joueur des Mooseheads de Halifax se sent en confiance à ses côtés.

«Guhle est un excellent joueur, a dit Barron en visioconférence, samedi. Nous sommes deux gros défenseurs qui patinons bien et qui aimons le jeu rapide. Nous avons des styles similaires et nous nous complémentons vraiment bien.»

Aux prises avec des ennuis de santé à pareille date l’an dernier, Barron a dû remonter la pente pour finalement réaliser son rêve de jouer avec ÉCJ. En effet, l’arrière de 19 ans a raté une bonne partie de la saison 2019-2020 en raison d’un problème de caillots sanguins.

«C’était un de mes buts l’année dernière de faire partie de l’équipe, mais avec les caillots de sang et tout, je n’ai pas vraiment eu la chance de compétitionner pour avoir ma place», a expliqué le joueur originaire d’Halifax.

«De revenir au jeu [avec les Mooseheads] cette année était une grosse étape pour moi après avoir raté trois mois. Je n’ai pas joué beaucoup dans la dernière année. De pouvoir disputer quelques matchs cette saison à Halifax m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour venir au camp, avoir un impact et percer l’alignement», a raconté le Néo-Écossais, qui a été choisi au premier rang [25e au total] par l’Avalanche du Colorado au dernier repêchage.

Quinn profite du système de Tourigny

De son côté, l'attaquant Jack Quinn est heureux de vivre sa première expérience au camp d’Équipe Canada et a été ravi d’apprendre qu’il serait de la formation.

«J’étais un peu nerveux au début du camp, mais je me suis ajusté assez rapidement et je suis devenu plus à l’aise avec les gars. La transition se fait bien et je m’améliore chaque jour (...) C’est un honneur de jouer pour Équipe Canada», a lancé l’Ontarien de 19 ans.

Le fait qu’il évolue sous la férule d’André Tourigny avec les 67’s d’Ottawa a certainement aidé à son adaptation.

«C’était un avantage pour moi de le connaitre et de connaitre son système, qui est le même en place à Ottawa. Je sais aussi ce qu’il veut de ses joueurs, c’est-à-dire beaucoup de travail et d’intensité sur la glace», a expliqué le choix de première ronde des Sabres de Buffalo, le huitième au total, au dernier repêchage.

Spence profite du momentum

Tout comme Justin Barron, le défenseur Jordan Spence fait partie des quatre représentants de la LHJMQ au sein de l’équipe canadienne junior. Il y retrouvera d’ailleurs l’attaquant québécois Jakob Pelletier, son ancien coéquipier avec les Wildcats de Moncton.

Parmi tous les joueurs de la formation nationale, Spence est celui qui a disputé le plus de matchs dans sa ligue en cette saison perturbée par la pandémie de COVID-19.

«On a été chanceux dans la LHJMQ de pouvoir commencer en octobre. Ça m’a aidé de pouvoir jouer 13 matchs. En arrivant au camp, j’étais confortable sur la glace, avec le maniement de rondelle et les autres aspects du jeu puisque j’avais eu la chance de pratiquer tous les jours. J’étais confiant avec mon jeu», a expliqué le joueur des Wildcats, qui a néanmoins dû se battre pour faire sa place.

«Il y avait beaucoup de très bons joueurs qui voulaient faire l’équipe. J’ai essayé de montrer ce que je pouvais faire pendant les pratiques et les matchs intra équipes. Chacun d’entre eux était important et je les prenais très au sérieux, a poursuivi Spence.

«Je suis vraiment chanceux de faire l’équipe. C’est ma première expérience au Championnat mondial alors je veux m’amuser et faire de mon mieux.»

Le Championnat mondial de hockey junior se déroulera du 25 décembre au 5 janvier à Edmonton.