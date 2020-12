L'entraîneur de Caufield remet les pendules à l'heure

Les partisans des Canadiens de Montréal ont soif d’un marqueur et fondent beaucoup d’espoir sur Cole Caufield. Fin novembre, ils ont eu l’occasion de le voir à l’œuvre alors que deux matchs des Badgers de l’Université du Wisconsin étaient diffusés au Québec.

Ils ont été passablement déçus de ce que le franc-tireur a été en mesure de faire lors d’une série contre Arizona State. Zéro point en deux matchs. Une fiche cumulative de -5. Et, au-delà des chiffres, du jeu franchement peu inspirant.

Le marché montréalais a fait son œuvre. Dans notre grande métropole, disons que les réactions nuancées et mesurées sont souvent éclipsées par les grandes déclarations choc. Peut-être avions-nous surestimé Caufield pendant tout ce temps? À la radio, un analyste y est allé d’une mise en garde : on risque d’être déçus si le jeune attaquant représente l’avenir de l’équipe.

Tony Granato connaît le tabac. Il a joué 774 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose. De l’extérieur, il a été témoin de la frénésie montréalaise. L’entraîneur-chef des Badgers invite les partisans à regarder le portrait dans son ensemble.

«Je sais comment les choses fonctionnent à Montréal, mentionne-t-il lors d'une entrevue accordée au TVASports.ca. Mais ce ne sont que deux matchs et ce n’était pas ses meilleurs. Si les gens [au Québec] avaient vu les deux rencontres suivantes disputées contre Ohio State, leurs réactions auraient été probablement à l’opposé : "Wow, ce gars-là est prêt à jouer, quelle série il vient de connaître, il a dominé!"»

Plusieurs fois lors de l’entretien, Granato insiste pour souligner à quel point Caufield a pris les choses en main après ses deux contre-performances. L’homme de hockey raconte que Caufield a assumé un rôle de leader dans le vestiaire pour s’assurer, de concert avec le capitaine et les vétérans de l’équipe, que le groupe soit prêt à rebondir.

Sur la glace, l'habile marqueur a prêché par l’exemple. Il a amassé quatre points en deux matchs contre Ohio State, mais son jeu d’ensemble était également nettement supérieur aux dires de son entraîneur.

«Il était remarquable. Remarquable!», martèle Granato au bout du fil.

WHAT A PASS COLE!

🚨 Jack Gorniak PP

🍎 Cole Caufield 🍏 Brock Caufield

3-1 Wisconsin pic.twitter.com/KBYKpRIXJc — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 5 décembre 2020

L’ancien marqueur de 30 buts décrit Caufield comme un joueur spécial, le genre de franc-tireur qui ne court pas les rues.

«Cole est tout un joueur de hockey, c’est un espoir fabuleux. Il fait des choses que d’autres joueurs ne sont pas capables de faire. Il va marquer des buts que d’autres joueurs ne pourront jamais marquer, peu importe le nombre d’heures passées à s’entraîner. Il a des atouts que les autres n’ont pas.»

BAR DOWN!

🚨 Cole Caufield

1-0 Wisconsin pic.twitter.com/4aAltCyxFV — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 4 décembre 2020

Apprentissage

La séquence a refroidi beaucoup d’amateurs à Montréal lors des diffusions des matchs de Caufield. Le numéro 8 qui se replie nonchalamment alors qu’Arizona State en profite pour porter la marque à 6-2 en troisième période.

Un joueur peut connaître un mauvais match. Abandonner? Ça non, et Granato lui en a fait subir les conséquences en lui faisant rater quelques présences.

«Parfois, quand tes joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes, ils ont besoin de s’asseoir et de regarder le match pour un petit bout de temps», résume-t-il.

1st collegiate goal

🚨 Benji Eckerle

6-2 ASU pic.twitter.com/3VcPfSCB2C — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 29 novembre 2020

Le jeu défensif est un aspect sur lequel Granato insiste beaucoup auprès de Caufield. Le pilote des Badgers tente de faire de son poulain le joueur le plus complet possible. Dans la Ligue nationale de hockey, Caufield recevra du temps de jeu seulement s’il obtient la confiance de son entraîneur.

«Évidemment, il n’est pas parfait, vous l’avez vu dans la série contre Arizona State, reconnaît Granato. Mais après, tu vois sa réponse contre Ohio et tu te dis, ok, il y a du progrès, de l’excellent développement ici.»

Pas le Caufield que vous connaissiez

Cette année, Caufield a apporté des changements considérables à son style de jeu. C’est assez frappant, en fait. Il contrôle davantage la rondelle.

Il faut dire que le jeune homme n’a pas toujours eu l’occasion de le faire au cours des deux saisons précédentes. Lorsqu’il jouait avec Jack Hughes ou Alex Turcotte, sa mentalité était différente : il s'appliquait à trouver les brèches en zone offensive et échapper à la couverture des défenseurs adverses.

«Il s’est vraiment concentré sur son habileté à contrôler la rondelle en sortant de la zone défensive, note Granato. Il transporte plus souvent le disque. Je ne sais pas si c’est l'idéal pour son jeu, mais il a gagné en confiance dans cet aspect. Et il veut que ça devienne une de ses forces. C’est la plus grosse différence par rapport à l’an passé, je crois.»

En travaillant d’arrache-pied dans le gymnase, Caufield a aussi franchi un autre niveau en termes de maturité physique, ce qui est de bon augure pour son arrivée éventuelle avec les Canadiens.

«Sa puissance en général a augmenté considérablement, observe Granato. Tu l’as vu absorber des mises en échec grâce à sa force. Sa puissance sur la rondelle a atteint un autre niveau également. Il y a aussi sa première foulée pour se détacher du trafic qui est excellente jusqu’ici.»

L'éclosion de Gorniak

Dans l’ombre de Caufield, Jack Gorniak, un autre espoir du CH, prend ses aises à sa troisième année avec les Badgers.

Gorniak n’a jamais marqué plus de quatre buts ou amassé plus de 15 points en une saison dans la NCAA. Mais il est en train d’éclore sur le plan offensif, lui qui revendique huit points en 10 matchs depuis le début du calendrier 2020-2021.

🚨 Brock Caufield PP

🍎 Jack Gorniak 🍏 Cole Caufield

2-1 Wisconsin pic.twitter.com/PiObmk8i89 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) 4 décembre 2020

«Son niveau de confiance est complètement ailleurs par rapport à l’année dernière, affirme Granato. Tu peux commencer à voir en lui un joueur de quatrième trio dans la LNH qui est difficile à affronter et peut contribuer sur le plan offensif. C’est un travailleur infatigable. Il est puissant.»

Gorniak, 21 ans, a été choisi au quatrième tour (123e au total) par le Tricolore lors de l’encan amateur de 2018.

«Vous devez savoir qu’à son arrivée dans la NCAA, il sortait tout juste d’une école secondaire du Wisconsin, souligne Granato. La transition était ardue et elle demandait un certain temps. Et l’an passé, nous avions beaucoup de joueurs talentueux à l’attaque, alors il n’avait pas vraiment l’occasion de se faire valoir dans un rôle offensif. Cette année, il profite de sa chance et il ne fera que continuer à progresser.»

En vrac

► Au début de la saison, Caufield formait un trio avec Linus Weissbach et Ty Pelton-Byce. Lorsque ce dernier s'est blessé, Granato a réuni Caufield et son frère aîné, Brock. «Les deux frères ont eu beaucoup de plaisir ensemble, raconte Granato. Ils ont montré une belle chimie en avantage numérique.»

► Deux rencontres des Badgers contre Michigan State prévues les 8 et 9 décembre ont été reportées en raison de cas de COVID-19 au sein de l'équipe. Lorsque la conférence Big 10 de la NCAA (dans laquelle les Badgers évoluent) a dévoilé son calendrier au début du mois de novembre, celui-ci ne contenait que l'horaire des 12 premiers matchs de chaque formation. Après 10 matchs, les Badgers se retrouvent donc en pause et attendent le calendrier de leur deuxième portion de la saison.

► De toute façon, Caufield n'aurait pas participé à ces deux matchs, car il a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe nationale américaine en vue du Championnat mondial junior. Il s'agira de sa deuxième participation à ce tournoi, lui qui s'était contenté d'un but et une aide en cinq rencontres lors de sa première expérience. Caufield devrait obtenir un rôle très important cette année. «Il arrive là-bas sur une bonne lancée», indique Granato.