Un rôle intéressant pour Kaiden Guhle?

À seulement 18 ans, l’espoir du Tricolore Kaiden Guhle a réussi à percer la formation de l’équipe canadienne en vue du prochain Championnat mondial de hockey junior qui aura lieu dans sa province natale, et malgré le talent de la brigade défensive, il semble probable que l’Albertain ait à jouer un rôle intéressant.

Natif de Sherwood Park, qui est situé tout juste à l’est d’Edmonton, Guhle risque de vivre une expérience particulièrement grisante.

Sélectionné 16e au total par le Canadien de Montréal lors du plus récent repêchage, Guhle se retrouve évidemment derrière Bowen Byram et Jamie Drysdale dans l’échiquier de l’entraîneur-chef André Tourigny.

Byram, choisi quatrième au total par l’Avalanche du Colorado au repêchage de 2019, sera logiquement le général à la ligne bleue. Drysdale, repêché sixième au total par les Ducks d’Anaheim en 2020, devrait aussi être un élément important.

Dans le top 6?

Chez les autres défenseurs de la formation canadienne, certains ont plus d’expérience que Guhle, mais aucun d’entre eux n’a été un choix aussi haut lors de sa cuvée. Il sera intéressant de voir l’utilisation du jeune Guhle comparativement à Justin Barron, Thomas Harley, Kaedan Korczak, Braden Schneider et Jordan Spence. Une place parmi les six défenseurs réguliers semble possible.

Caufield et Mysak

Parmi les autres espoirs du Canadien qui devraient participer à la compétition, on retrouve Cole Caufield et Jan Mysak. Le premier choix de Montréal en 2019 devrait être de retour avec la formation américaine.

De son côté, Mysak est toujours avec l'équipe de la République tchèque. Cette dernière devra toutefois retrancher quelques joueurs encore lors des prochains jours.

Rappelons que le Championnat mondial de hockey junior se déroulera du 25 décembre au 5 janvier à Edmonton.