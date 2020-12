Seulement deux Québécois avec ÉCJ

Équipe Canada junior a dévoilé vendredi après-midi sa formation en vue du Championnat mondial de hockey junior et seulement deux Québécois en font partie.

Il s'agit de l'attaquant Jakob Pelletier ainsi que du gardien Devon Levi. Les attaquants Samuel Poulin et Mavrik Bourque ont donc été retranchés, tout comme le défenseur des Maritimes Lukas Cormier.

Le premier choix du dernier encan amateur de la Ligue nationale de hockey, Alexis Lafrenière, ne fera pas partie de l'équipe lui non plus puisque les Rangers de New York ont décidé de ne pas le prêter.

Trois autres joueurs de la LHJMQ ont d'ailleurs été sélectionnés : l'attaquant Dawson Mercer ainsi que les défenseurs Justin Barron et Jordan Spence.

Le défenseur des Canadiens de Montréal Kaiden Guhle sera également de la formation.

Les 10 clubs participant au tournoi doivent faire leur entrée dans la bulle d’Edmonton dimanche. Le CMHJ se déroulera du 25 décembre au 5 janvier dans la ville de l’Alberta. Le Canada est le champion en titre de ce prestigieux événement annuel.

Formation canadienne

Attaquants : Quinton Byfield, Dylan Cozens, Kirby Dach, Dylan Holloway, Seth Jarvis, Peyton Krebs, Connor McMichael, Dawson Mercer, Alex Newhook, Jakob Pelletier, Cole Perfetti, Jack Quinn, Jamieson Rees, Ryan Suzuki, Philip Tomasino et Connor Zary.

Défenseurs : Justin Barron, Bowen Byram, Jamie Drysdale, Kaiden Guhle, Thomas Harley, Kaedan Korczak, Braden Schneider et Jordan Spence.

Gardiens : Dyland Garand, Taylor Gauthier et Devon Levi