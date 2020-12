Ski acrobatique: trois Québécois passent en finale

Gabriel Dufresne et Laurent Dumais, chez les hommes, ainsi que Justine Dufour-Lapointe, au niveau féminin, ont réussi à se qualifier, vendredi, pour les finales de l’épreuve des bosses de ski acrobatique disputée à Idre Fjäll, en Suède.

Dumais, avec un pointage de 76,50, a eu chaud puisqu’il a obtenu la 16e et dernière position donnant accès à la première finale, qui aura lieu samedi. Dufresne a pour sa part réussi sa qualification en prenant le 14e rang, avec 76,98 points.

En l’absence du champion québécois Mikaël Kingsbury, sur la touche pour plusieurs semaines, c’est le Kazakh Dmitriy Reikherd qui a dominé l’étape qualificative.

Chez les dames, la plus jeune des soeurs Dufour-Lapointe a été la seule représentante canadienne à terminer dans le top 16. Berkley Brown et Chloé Dufour-Lapointe ont ainsi joué de malchance avec les 17e et 18e rangs respectivement.