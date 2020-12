Sherman ne se fait pas d’illusions sur son avenir avec les 49ers

Le demi de coin Richard Sherman est assez convaincu de disputer présentement ses derniers matchs dans l’uniforme des 49ers de San Francisco.

La baisse éventuelle du plafond salarial dans la NFL et le nombre important de joueurs qui accéderont à l’autonomie au terme de la présente saison chez les 49ers rendent, selon Sherman, plutôt improbable son retour avec l’équipe californienne.

D’autant plus que parmi la quarantaine de joueurs autonomes en devenir chez les 49ers, ces derniers prioriseront le plaqueur Trent Williams et le secondeur Fred Warner à qui ils devraient accorder de lucratives prolongations de contrat.

«Si un miracle se produit, c’est sûr qu’il y aura une ouverture, a dit Sherman, dont les propos ont été rapportés par ESPN. Mais il y a 40 joueurs autonomes et il y aura probablement 30 millions $ ou moins de disponibles sous le plafond salarial. Ils devront ramener Trent, qui coûte plus de 20 millions $. Ils doivent payer Fred qui coûte plus de 18 millions $ par année. Tout le monde qui connait la situation comprend ce qui se passe.»

Sherman dispute présentement la troisième année d’un contrat de trois ans de 27,5 millions $ avec les 49ers.

Le joueur de 32 ans est revenu au jeu lors de la 12e semaine d’activités contre les Rams de Los Angeles. Une blessure à un mollet l’avait gardé à l’écart du jeu depuis la première semaine du calendrier régulier.