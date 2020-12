L’entraîneur des Cowboys reste positif malgré tout

Sa première année à la barre des Cowboys de Dallas n’est pas de tout repos pour Mike McCarthy. Alors que sa troupe a perdu six de ses sept derniers matchs, l’entraîneur-chef croit que tout le monde devra redoubler d’efforts pour redresser le navire.

«Clairement, on n’est pas là où nous devrions être. Notre dossier le reflète», a dit McCarthy vendredi. Ses propos ont été rapportés par ESPN.

«On peut s’améliorer sur plusieurs choses. Ce n’est pas juste un aspect du jeu, une personne. Nous avons tous une fiche de 3-9 présentement et nous devons tous faire un meilleur travail.»

La perte du quart-arrière Dak Prescott, victime d’une fracture ouverte et d’une dislocation de la cheville droite lors de la cinquième semaine, n’a certainement pas aidé la cause des Cowboys. Depuis, la formation est en chute libre et n’a gagné qu’un seul match. Présentement derniers dans la section Est de l’Association nationale, elle pourrait très bien rater les prochaines éliminatoires.

Un grand défi

Pour sa part, McCarthy n’avait jamais connu un aussi mauvais début de saison à titre d’entraineur. Les Cowboys non plus n’avaient pas vécu une situation aussi compliquée depuis 1989, sous la férule de Jimmy Johnson, alors qu’ils avaient commencé la campagne avec un dossier de 1-11.

«C’est certainement un défi, a reconnu McCarthy. Nous faisons tous ça pour gagner (...) Personne n’est heureux. Personne n’aime où nous en sommes aujourd’hui. Mais je crois que c’est une opportunité de continuer de construire. Nous avons encore des opportunités devant nous. Mon objectif a toujours été qu’on s’améliore. Nous devons nous améliorer.»

«Ce sont des moments difficiles en raison des nombreux défis que tout le monde dans la ligue doit traverser. Nous ne faisons juste pas aussi bien que nous voudrions avec les défis devant nous, a poursuivi McCarthy. Je suis content d’être un Cowboy de Dallas. J’aime ça ici. C’est une opportunité formidable (...) Ce n’est pas là que nous devrions être et ce n’est pas là qu’on va rester.»

Les Cowboys tenteront de renouer avec la victoire dimanche contre les Bengals (2-9-1) , à Cincinnati.