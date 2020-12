Newton est toujours l’homme de Belichick

Malgré une autre contre-performance de son quart-arrière, l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, n’a pas l’intention de retirer le poste de partant à Cam Newton.

C’est ce que le pilote de 68 ans a déclaré jeudi soir, après que son équipe ait été humiliée 24 à 3 contre les Rams de Los Angeles.

Visiblement agacé lors de son point de presse d’après-partie, Belichick a coupé la parole à un journaliste qui tentait de poser une question sur les quarts-arrière.

«Excellente question, je suis très heureux que tu la poses, a sarcastiquement dit celui qui a remporté six Super Bowl à la barre des Patriots. Cam est notre quart-arrière.»

Contre les Rams, Newton n’a complété que neuf de ses 16 passes pour 119 verges. Il a également été victime d’une interception qui a été ramenée pour un majeur.

Avec 10 minutes à faire au match, le pivot de 31 ans a été remplacé par Jarrett Stidham. Il semblerait que les «Pats» n’étaient pas satisfaits du jeu de Newton et qu’ils voulaient également préserver sa santé, lui qui a disputé l’affrontement malgré une blessure à l’abdomen.

«Je fais simplement ce qu’on demande de moi. Je veux continuer de m’améliorer et c’est ce que j’ai l’intention de faire», a indiqué Newton, lorsqu’on lui a demandé s’il avait réclamé d’être retiré de la rencontre.

En 2020, l’ancien joueur des Panthers de la Caroline en est à sa première saison avec les Patriots. En 12 affrontements, il a complété 66,1 % de ses relais pour 2 172 verges et cinq touchés. Il a toutefois été victime de 10 larcins.

Newton réussi toutefois à tirer son épingle du jeu lorsqu’il court avec le ballon. En 113 courses, il a franchi 451 verges et a atteint la zone payante à 11 reprises.

Les Patriots connaissent leur pire saison depuis 2002, eux qui ont un dossier de 6-7 présentement. S’ils veulent obtenir une place en éliminatoires, ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur cette saison. Les «Pats» disputeront leurs trois derniers affrontements de la campagne contre leurs rivaux de la section Est de l’Américaine, soit les Dolphins (8-4) de Miami, les Bills (9-3) de Buffalo et les Jets (0-12) de New York.