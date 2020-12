Un ancien des Expos aurait trouvé un emploi

L’ex-directeur général des Expos de Montréal Dave Dombrowski pourrait être embauché prochainement par les Phillies de Philadelphie à titre de président des opérations baseball.

Selon le site The Athletic, les pourparlers sont avancés. L’homme de 64 ans a notamment œuvré chez les Red Sox de Boston sous les mêmes fonctions de 2015 à 2019, aidant ceux-ci à remporter la Série mondiale en 2018 avant d’être congédié un peu moins d’un an plus tard.

Dowbrowski a aussi œuvré chez les Expos dès 1986, lorsqu’il est devenu directeur des équipes affiliées dans les ligues mineures. En 1988, il a obtenu le poste de directeur général, qu’il a conservé jusqu’en 1991. Il a également travaillé chez les Marlins de la Floride et les Tigers de Detroit.

Plus récemment, soit au début juillet, il s’était joint au groupe Music City Baseball LLC, qui tente d’attirer une concession du baseball majeur à Nashville.

Les Phillies veulent combler le siège détenu de 2015 à 2020 par Andy MacPhail.