Omnium de golf féminin des États-Unis: lent départ pour Henderson

La Canadienne Brooke M. Henderson n’a pas eu le départ espéré à l’Omnium de golf féminin des États-Unis, alors qu’elle a conclu la première ronde avec une carte de 72 (+1), jeudi, à Houston au Texas.

L’Ontarienne de 23 ans, qui a entrepris le tournoi sur le parcours Jackrabbit, a enregistré deux oiselets et trois bogueys.

«Je frappais bien aujourd’hui et je me suis donné beaucoup d’opportunités de faire des oiselets. Malheureusement, je n’ai pas tiré profit de mes chances et j’ai fait quelques erreurs coûteuses. Mais globalement, j’avais l’impression de bien frapper la balle alors j’ai hâte à demain pour la suite», a indiqué Henderson dans une entrevue rapportée par le «Toronto Sun».

Installée au 37e rang avec plusieurs autres golfeuses, Henderson accuse cinq coups de retard sur l’Américaine Amy Olson, qui s’est emparé de la tête grâce à une ronde de 67 (-4).

Henderson est en quête d’un deuxième sacre en carrière dans un tournoi majeur après celui obtenu en 2016 au Championnat de la LPGA.

Elle ne compte pas changer d’approche vendredi, pour la deuxième ronde. «Je vais faire comme aujourd’hui. Mais j’espère faire un peu plus d’oiselets, un ou deux au départ, pour descendre sous la normale», a dit la Canadienne.

Un trou d’un coup

En action sur le parcours Cypress Creek, Olson a réussi un trou d’un coup au 16e fanion. Elle a également calé trois oiselets et commis un boguey.

«La balle est tombée à deux pas du drapeau. Elle avait une bonne rotation et elle a juste roulé dedans. On a tout vu aller. C’était le fun», a raconté l’Américaine à propos de son exploit.

«Je me suis donné la permission de célébrer et de savourer le moment. Je crois que c’est important d’apprécier les petites choses et les beaux moments en cours de route plutôt que d’être trop loin en avant.»

Olson n’a toutefois qu’un seul coup d’avance sur la Sud-Coréenne A Lim Kim, la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn et la Japonaise Hinako Shibuno, qui se partagent le deuxième rang avec un pointage de 68 (-3).

Sept autres golfeuses suivent au cinquième rang, à deux coups de la tête. L’Allemande Sophia Popov et l’Anglaise Charley Hull font partie du groupe.

Seule autre Canadienne en action, Alena Sharp a conclu sa journée au 89e rang avec une carte de 75 (+4). Elle accuse huit coups de retard sur la meneuse.