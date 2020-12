Si les Packers de Green Bay dominent la section Nord de l’Association nationale avec neuf victoires en 12 matchs, c’est en partie grâce à Davante Adams et son quart-arrière Aaron Rodgers est le premier à reconnaître son excellent travail.

Malgré une absence de deux matchs en début de saison, le receveur de passes a déjà égalé son sommet en carrière avec 13 touchés aériens. Il devrait en ajouter quelques-uns à sa récolte, au grand plaisir de Rodgers qui, pourtant, avait une bonne raison d’être insatisfait avant le début du calendrier régulier. Certains observateurs et partisans se sont longuement interrogés sur la décision des Packers de sélectionner le pivot Jordan Love au premier tour du plus récent repêchage et non un receveur de passes. Plusieurs rappelaient d’ailleurs que l’organisation n’avait pas mis la main sur un joueur de cette position en ronde initiale depuis l’arrivée de Rodgers.

Or, d’autres peuvent affirmer que Green Bay a jeté son dévolu sur Adams au deuxième tour de l’encan 2014 et que ce choix constitue l’équivalent d’une sélection beaucoup plus hâtive. Pour le quart numéro 1 du club, Adams n’a pas son égal.

«C’est un joueur phénoménal, [...] je ne voudrais pas lancer le ballon à n’importe qui d’autre, a mentionné le vétéran au quotidien Wisconsin State Journal. J’ai tellement d’amour et de respect pour lui en tant que personne. C’est comment il se comporte, se concentre et bataille. Il y a les jeux qu’il réussit sur le terrain, sa façon de communiquer avec moi, le respect qu’il affiche à mon égard et celui qu’il mérite de tous quotidiennement.»

Plus de 1000 verges

Avec 1029 verges par la passe à son actif en 2020, Adams vaut son pesant d’or et si les Packers veulent continuer sur la voie du succès, la bonne chimie devra s’opérer entre lui et Rodgers, qui a ciblé son coéquipier avec ses relais plus de 26 % du temps cette année.

«Je suis meilleur à cause de lui, comme individu et comme athlète, a admis le quart. C’est un homme de parole et je suis heureux de compter sur lui. Je le soutiens à 100 % dans tout ce qu’il fait, car c’est quelqu’un d’intègre qui tient ses promesses et qui a de la classe.»

«Il y a énormément de confiance entre les deux gars depuis longtemps, a ajouté l’entraîneur-chef Matt LaFleur. Ils vont discuter de certains trucs et ils peuvent recevoir beaucoup d’échos sur ce que nous devons décider en attaque. On veut toujours avoir une idée de ce qu’ils pensent de nos stratégies. C’est ce qu’on attend des excellents joueurs. Ils sont capables de bien exécuter à un très haut niveau et ce n’est pas une question de moment précis : c’est à chaque partie. Quand le ballon est envoyé en direction de Davante, on sait qu’il peut produire.»