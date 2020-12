Hockey en Europe : «ça peut certainement prolonger la carrière d’un joueur»

Ils sont nombreux à s’exiler en Europe après quelques années dans la Ligue nationale. Un moyen de prolonger sa carrière, tout en profitant des avantages du Vieux Continent.

Les deux nouveaux collaborateurs de TVA Sports Alexandre Picard et Maxim Lapierre sont revenus sur leurs années en Europe, dans le cadre de l’émission Dave Morissette en direct. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Quand tu vas en Europe, tu délaisses un peu ton rêve. En Europe, tu joues le rôle de vétéran et tu aides les jeunes», a avoué d’emblée Picard, qui a disputé sept saisons outre-mer.

Après un passage de 253 matchs dans la Ligue nationale, l’ancien #45 du Tricolore a fait le saut en Europe, évoulant pour des formations en Russie, Autriche, Allemagne et Suisse.

«C’est un peu moins physique et tu joues moins de match. Les camps d’entraînements sont plus longs, mais ça peut certainement prolonger la carrière d’un joueur», a expliqué Picard.

Si le calibre en Europe est très relevé, l’encadrement est moins important que dans la LNH et les joueurs aiment bien profiter du moment présent.

«Je suis arrivé en Suisse et on allait jouer sur la route. Un moment donné l’autobus arrête à mi-chemin, je me demande qu’est-ce qui se passe. C’était la pause ‘’café et gâteaux’’. On n’est pas au même niveau qu’on était dans la Ligue nationale», s’est exclamé Lapierre, qui vient de tirer un trait sur sa carrière professionnel.