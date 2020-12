Encore quelques nuages à l’horizon

Les négociations se poursuivent toujours afin d’organiser la saison 2020-2021 dans la LNH et s’il devient de plus en plus certain que cette saison aura lieu et qu’elle démarrera durant l’hiver, il y a tout de même quelques inquiétudes au sujet du processus.

C’est du moins ce qu’a souligné notre collègue Louis Jean, jeudi soir, à «JiC», ajoutant au passage qu’il est peu probable qu’une entente ne survienne d’ici la fin de semaine.

«On n'a pas encore déterminé les dates importantes, a-t-il indiqué. Le calendrier non plus. Reste aussi à travailler sur les règles de transition, les protocoles.»

Il ne faut pas oublier que la situation de la pandémie de COVID-19 reste imprévisible et entraîne encore son lot d’incertitude.

«On sait qu'on va trouver une façon de jouer, mais soudainement, il y a une certaine inquiétude. (...) Hier aux États-Unis, il y a presque 3000 décès liés à la COVID. C'est hors de contrôle un peu partout en Amérique du Nord. Alors on est préoccupés, inquiets, il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions.»

«On va devoir faire preuve de beaucoup de créativité», a également mentionné notre journaliste.

Voyez l’ensemble de son propos en vidéo principale.