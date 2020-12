Les Eagles croient encore en leur quart-arrière

Malgré sa rétrogradation au poste de pivot substitut, Carson Wentz a encore la confiance de son entraîneur-chef chez les Eagles de Philadelphie, Doug Pederson.

Ce dernier se tournera vers Jalen Hurts pour diriger son attaque durant le match de dimanche contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. La recrue a pris le relais de Wentz, cloué au banc durant la rencontre face aux Packers de Green Bay. Toutefois, la présence de Hurts sera-t-elle éphémère? Rien n’est à exclure.

«Je pense que Carson Wentz peut être un quart-arrière exceptionnel dans cette ligue. Il l’a prouvé, a déclaré l’instructeur-chef au site The Athletic, mercredi. Il faut seulement qu’il revienne sur la bonne voie, qu’il soit Carson Wentz. C’est mon objectif avec lui.»

Sauf qu’étrangement, le conseil de Pederson à l’endroit de Hurts est identique. Ce sera donc sur le terrain et nulle part ailleurs que ça se jouera.

«Cette semaine, il doit se présenter et évidemment prendre le contrôle, a déclaré le pilote. Et mener la barque à sa façon. C’est mon message à son égard : d’être Jalen Hurts et de faire les choses qu’il est capable d’accomplir.»

Dans l’est de la Pennsylvanie, la saison 2020 n’est pas très agréable, les Eagles occupant le troisième rang de la faible section Est de l’Association nationale avec une fiche de 3-8-1. Wentz domine la NFL avec 15 interceptions cette année. Dimanche, il a été limité à 79 verges par la voie aérienne, tandis que Hurts en a obtenu 109.