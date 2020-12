Les White Sox bougent beaucoup

Les White Sox de Chicago ont été actifs, mardi, en ajoutant le lanceur Lance Lynn et le voltigeur Adam Eaton à leur formation.

Le premier a été acquis des Rangers du Texas en retour des artilleurs Dane Dunning et Avery Weems, tandis qu’Eaton a accepté un contrat d’une saison d’une valeur de 7 millions $, selon le réseau ESPN et le site The Athletic. Le pacte comprend une année d’option à la discrétion du club.

Lynn a été l’un des bons partants des deux dernières années dans la Ligue américaine depuis qu’il a rejoint les Rangers. En deux campagnes, il a présenté une fiche de 22-14 et une moyenne de points mérités de 3,57, terminant chaque année dans le top 6 du scrutin pour le trophée Cy-Young.

Dunning a quant à lui effectué ses sept premiers départs en carrière en 2020. L’homme de 25 ans a conservé un dossier de 2-0 et une moyenne de 3,97. Weems, pour sa part, n’a toujours pas joué dans les ligues majeures. Il a été sélectionné au deuxième tour par les White Sox au repêchage de 2019.

Finalement, Eaton effectuera un retour avec la formation de l’Illinois. Il avait évolué avec l’équipe de 2014 à 2016 avant de se joindre aux Nationals de Washington. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,226, claquant quatre circuits en 41 parties en 2020.