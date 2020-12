LeBron James a pris des notes sur son «ami» Kyrie Irving

Bien au fait des déclarations émises en octobre par son ancien coéquipier Kyrie Irving, la vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James a finalement répliqué.

Ayant côtoyé celui-ci de 2014 à 2017 avec les Cavaliers de Cleveland, Irving avait déclaré durant les éliminatoires de la NBA que Kevin Durant – membre tout comme lui des Nets de Brooklyn – est le meilleur joueur qu’il ait vu à l’œuvre quand vient le temps de réussir un tir décisif en fin de match.

Reconnu pour la qualité de ses performances dans les moments qui comptent, James a admis sa déception quant aux propos de son ex-comparse.

«J’étais un peu fâché, a-t-il déclaré à la baladodiffusion "Road Trippin", lundi. Une fois que j’ai obtenu la retranscription de tout cela, je me suis dit : vraiment, il l'a échappé sur celle-là. J’ai réussi des lancers victorieux toute ma vie.»

«King James» s’attendait visiblement à davantage de reconnaissance de la part d’un homme avec qui il a remporté le championnat de la NBA en 2016.

«J’ai joué avec Kyrie durant trois saisons. Pour tout le temps que j’étais là-bas, je voulais le voir devenir un joueur par excellence dans notre ligue. Je me préoccupais de ses succès, sauf que ça n’a pas fonctionné. Par contre, nous avons été capables de gagner un titre quand même, a-t-il affirmé. Je me souciais de son mieux-être, sur le parquet et à l’extérieur. Disons que ça m’a blessé un peu.»

Un joueur aussi «clutch» que soi

Pendant que les Lakers de James ont savouré le championnat en défaisant le Heat de Miami en finale 2020, Irving faisait davantage parler de lui pour ses déclarations à l’endroit de Durant, qui n’a pas encore évolué pour les Nets en raison d’une blessure ayant ruiné sa campagne.

«Un aspect sur lequel j’ai toujours été à l’aise, c’est que dans les fins de rencontre, j’étais toujours la meilleure option au sein de chaque équipe pour laquelle j’ai joué. Mais là, c’est la première fois de ma carrière que je regarde un coéquipier en me disant que ce type peut aussi réussir le lancer. Et il le fera probablement plus facilement que moi», avait-il mentionné lors d'une baladodiffusion.