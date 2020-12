Le travail de Black Players for Change souligné

L’organisation Black Players for Change a été honorée, mardi, par la Major League Soccer à titre de récipiendaire du prix humanitaire de l’année.

C’est la première fois depuis sa création en 2000 que la distinction «MLS WORKS Humanitarian of the Year» est remise à un groupe plutôt qu’à un individu.

Constituée de plus de 170 membres, dont de nombreux joueurs, l’organisation Black Players for Change (BPC) travaille pour contrer l’inégalité raciale. Des programmes, des partenariats et des politiques sont mis de l’avant pour lutter face au racisme.

En septembre, BPC a notamment annoncé la construction de 12 mini-terrains de soccer aux États-Unis, en collaboration avec la compagnie adidas et la Fédération américaine de soccer, entre autres. Un investissement de plus de 1 million $ est nécessaire dans ce projet.

S’ajoutant à la reconnaissance obtenue, Black Players for Change reçoit un chèque de 5000 $ de la part de MLS WORKS.

Dans les dernières années, le prix «MLS WORKS Humanitarian of the Year» a été remis trois fois au gardien de but Matt Lampson (2016, 2018 et 2019), qui a lancé sa fondation après avoir vaincu un cancer du sang. Le défenseur du FC Dallas Ryan Hollingshead l’avait pour sa part emporté en 2017.