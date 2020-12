Hockey Canada reprend son camp dans l'incertitude

Hockey Canada a obtenu le feu vert de la Santé publique albertaine, mardi, pour reprendre son camp d’entraînement sous des mesures strictes. Tout ça pendant que la situation mondiale rend la tenue du Championnat mondial de hockey junior plus incertaine que jamais.

Pendant qu’Équipe Canada junior reprenait ses activités, la sélection nationale suédoise annonçait que son entraîneur-chef, Tomas Monten, avait reçu un test positif à la COVID-19 et qu’il sera forcé de rater la compétition comme le stipule le règlement de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), qui mentionne que tout membre d’une équipe recevant un test positif après le 29 novembre ne pourra faire son entrée dans la bulle d’Edmonton.

Trois membres du personnel et quatre joueurs de la Suède ont subi un test positif au coronavirus jusqu’à présent, les joueurs étant William Eklund, Karl Henriksson, William Wallinder et Albin Grewe.

En entrevue avec le média suédois HockeySverige.se, le secrétaire général de la Fédération suédoise de hockey sur glace, Johan Stark, n’a pas caché que la situation était inquiétante.

«Si on voit que la situation prend la mauvaise tangente, nous devrons reconsidérer notre participation», a-t-il mentionné.

La Suède n’est pas la seule touchée par la COVID-19. L’Allemagne a aussi annoncé que le choix de première tour des Blackhawks de Chicago au dernier repêchage Lukas Reichel ainsi que Nino Kinder ne participeraient pas au tournoi. Dimanche, ce sont les États-Unis qui ont dû renvoyer trois joueurs chez eux, soit le gardien Drew Commesso, le défenseur Alex Vlasic et l’attaquant Robert Mastrosimone.

Le défenseur autrichien Thimo Nickl a subi le même sort.

Et le comble, c’est que le président de l’IIHF, René Fasel, a lui aussi contracté le virus, selon une annonce faite mardi.

Le Canada aussi

Même si ÉCJ a été en mesure de reprendre mardi, elle n’a pas non plus été épargnée par la situation actuelle. Hockey Canada a été contrainte de retrancher cinq joueurs : Xavier Simoneau, Mason Millman, Matthew Robertson, Daemon Hunt et Ridly Greig, puisqu’ils ont été considérés «inaptes» à jouer selon le protocole de retour au jeu mis en place par la Santé publique d’Alberta.

Sans dire qui, le vice-président des équipes nationales chez Hockey Canada Scott Salmond a confirmé que les deux joueurs ayant subi un test positif à la COVID-19 il y a deux semaines faisaient partie du groupe de cinq.

«C’est une situation difficile et ce n’est pas une décision hockey, mais une décision de santé basée sur le protocole de retour au jeu. [...] J’ai informé les joueurs ainsi que leur famille hier du fait qu’ils ne pourraient pas continuer. Ce sont d’excellents joueurs qui viennent de bonne famille. Ils ont compris la situation et je me sens très mal pour eux.»

«On retient notre souffle»

Salmond n’a pas caché suivre ce qui se passe avec les autres formations qui seront présentes au tournoi. Il espère maintenant que les dégâts soient le plus minime possible d’ici le 13 décembre, jour de l’arrivée officielle des équipes dans la bulle hermétique d’Edmonton.

«Ce que je peux dire c’est qu’on se concentre sur notre groupe afin de demeurer en santé avant d’arriver à Edmonton le 13. Je n’ai pas eu la chance de parler à des collègues d’autres pays, mais en débutant notre camp plus tôt et avec la situation que nous venons de vivre, il n’aurait pas été réaliste de penser que d’autres pays ne traverseraient pas ce genre de situation aussi. Je pense que c’était prévisible. On s’y attendait et les autres pays aussi. Ils travaillent maintenant à passer au travers comme on le fait. C’est difficile, on retient notre souffle à chaque jour et on espère à chaque jour que les équipes puissent arriver à Edmonton le 13 et qu’on puisse avoir un tournoi relevé.»

Selon Salmond, le Mondial junior a prévu l’éventualité que des équipes se retirent avant le début de la compétition et mentionne que le tournoi peut avoir lieu tant que 8 des 10 équipes sont présentes.