François Allaire reprend du service

Les Panthers de la Floride ont annoncé mardi avoir embauché François Allaire à titre de conseiller, de sorte que le Québécois rejoindra le service d’excellence des gardiens de but nouvellement créé par le club.

Allaire épaulera Roberto Luongo – conseiller au directeur général Bill Zito – dans la supervision de cette section et de tous les gardiens de l’organisation. Il s’agit d’un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour Allaire, qui avait pourtant annoncé sa retraite à titre d’entraîneur des gardiens en septembre 2017.

«Je suis fier et ravi de faire partie de cette nouvelle cellule, a dit Allaire dans un communiqué des Panthers. Nos connaissances collectives sur les gardiens sont extraordinaires. Nos joueurs bénéficieront d’une expérience d’entraînement collaborative et solidaire tout au long de leur carrière avec les Panthers. Je suis ravi de travailler pour établir de nouvelles normes de recrutement, de développement et d’enseignement.»

Retrouvailles

Allaire a déjà travaillé avec Luongo lorsque celui-ci évoluait dans la Ligue de hockey midget AAA, puis lors de camps estivaux au cours de sa carrière dans la LNH.

«Cette nouvelle initiative de notre organisation est incroyablement spéciale, a quant à lui commenté Luongo. Je suis honoré d'accueillir François, dont l'impact sur le poste de gardien de but est sans égal.»

Au cours d’une carrière de 32 saisons, Allaire a en effet révolutionné le style papillon avec Patrick Roy, lorsque les deux hommes oeuvraient pour le Canadien de Montréal.

Allaire a également été entraîneur des gardiens avec les Ducks d’Anaheim, les Maple Leafs de Toronto et l’Avalanche du Colorado. Il a remporté trois coupes Stanley dans cette fonction.

Luongo a quant à lui disputé 19 saisons dans la LNH, dont 11 avec les Panthers. Ses 489 victoires le placent au troisième rang de l’histoire du circuit, derrière Martin Brodeur et Roy.