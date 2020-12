Bouye sanctionné ?

Le demi de coin des Broncos de Denver A.J. Bouye pourrait bien être suspendu pour six rencontres par la NFL.

Selon ce qu’avançait le réseau NFL Network mardi, l’athlète de 29 ans aurait usé du même produit interdit par la politique antidopage du circuit Goodell que les joueurs des Texans de Houston Will Fuller et Bradley Roby. Ces deux footballeurs ont été suspendus pour six parties la semaine dernière.

Bouye aurait eu un entretien avec la ligue à ce sujet.

Si jamais le produit de l’Université Central Florida reçoit une sanction, il s’agirait d’un coup très dur pour les Broncos. L’équipe du Colorado est déjà privée des demis de coin Bryce Callahan et Essang Bassey, qui sont blessés.

En sept rencontres cette saison, Bouye a réussi 23 plaqués et a rabattu six passes. Les Broncos avaient fait son acquisition des Jaguars de Jacksonville contre un choix de quatrième ronde en mars dernier.