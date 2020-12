Le trophée Lou-Marsh à Duvernay-Tardif et Davies

Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City dans la NFL, et Alphonso Davies, du Bayern de Munich, ont conjointement remporté le trophée Lou-Marsh, remis à l’athlète canadien de l’année, mardi.

Les deux hommes ont reçu 18 votes chacun auprès des médias ayant un droit de parole. Il s’agit d’un premier vote ex aequo depuis que Wayne Gretzky et Rick Hansen se sont partagés le trophée en 1983. Jamal Murray, Kadeisha Buchanan et Christine Sinclair ont également été considérés.

«LTD» a remporté le Super Bowl en février dernier en vertu d’une victoire de 31 à 20 des siens contre les 49ers de San Francisco. Puisqu’il a décidé de faire une croix sur la saison actuelle en raison de la pandémie de COVID-19, le joueur de ligne offensive n’a disputé que trois parties en 2020.

Il a malgré tout retenu l’attention pour sa contribution à la lutte contre la pandémie de COVID-19, travaillant notamment dans un CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour sa part, Davies, qui a été nommé joueur de l’année par Soccer Canada, a récolté cinq trophées de club avec le Bayern de Munich, dont le titre de la Ligue des champions de l’UEFA. Il a été choisi la recrue par excellence de la Bundesliga en 2019-2020.

Il est seulement le deuxième athlète du monde du soccer à remporter cette distinction, remise depuis 1936, après Sinclair en 2012.

Celle-ci avait mené la formation canadienne à la médaille de bronze des Jeux olympiques de Londres en étant la meilleure buteuse du tournoi avec six buts.