Bill Guerin aurait tenté de taire une agression sexuelle avec les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh et l’actuel directeur général du Wild du Minnesota Bill Guerin auraient tenté de cacher une agression sexuelle commise par un ancien entraîneur de l’organisation.

C’est ce que le réseau TSN a révélé, mardi, en mettant la main sur les documents d'une poursuite visant notamment Clark Donatelli, ancien pilote des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, et déposée par son ancien adjoint Jarrod Skalde le 3 novembre dernier devant la Cour du district des États-Unis en Pennsylvanie.

Les faits reprochés se seraient déroulés le 11 novembre 2018. Skalde, sa femme Erin et Donatelli auraient pris la même voiture pour retourner à l’hôtel à la suite d’un souper, après un match. Donatelli aurait alors agressé la femme de son adjoint sur la banquette arrière de la voiture avec des attouchements aux seins et aux parties intimes malgré les efforts de celle-ci pour se libérer de l’emprise de son agresseur.

Skalde, qui était assis à l’avant, n’a su que plus tard ce qui s’est passé. Le couple a alors décidé de ne pas avertir la direction du club pour ne pas nuire à l’équipe.

Démission

Or, sept mois plus tard, Skalde a parlé à Guerin, qui était à l’époque adjoint au directeur général, lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), à Vancouver, le 21 juin 2019. Sept jours plus tard, Donatelli démissionnait pour des raisons personnelles, selon la version officielle.

Par la suite, Guerin a demandé à Skalde d’être discret et de ne pas révéler publiquement l’information.

En poste pour la saison 2019-2020, Skalde a quitté l’organisation le 5 mai, les Penguins décidant de ne pas renouveler son contrat. Le club a mentionné les difficultés financières liées à la COVID-19 pour expliquer la décision, mais il est le seul de 21 employés du service des opérations hockey à avoir perdu son poste.

Guerin a depuis été nommé DG du Wild, le 21 août 2019.

Le document de 22 pages obtenu par TSN prétend par ailleurs que les Penguins étaient au courant de plusieurs gestes inappropriés de nature sexuelle commis par Donatelli auprès de femmes de l’organisation et qu’ils ont toujours fermé les yeux en raison des succès sur la glace de l’instructeur.

Skalde et sa femme réclament aux Penguins, au Lemieux Group et à Donatelli un montant d'une valeur non dévoilée pour des dommages physiques et émotionnels ainsi que pour une perte de revenus.

Par ailleurs, aucune plainte n’a été déposée à la police dans ce dossier.